Valtteri Bottas ressalta experiência na F1 e coloca Audi como prioridade: ‘Seria incrível’

Bottas está na Sauber desde 2021 (Foto: Martin KEEP / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 30/03/2024 - 20:09 • Rio de Janeiro (RJ)

De olho em 2026, quando a Sauber alinhar seus carros no grid pela primeira vez como equipe de fábrica da Audi, Valtteri Bottas admitiu que todas as pessoas dentro da escuderia estão entregando o máximo para “provar que merecem continuar” após a transição. O próprio finlandês voltou a afirmar que, caso permaneça na Fórmula 1, tem como prioridade ajudar a fabricante alemã no ingresso na categoria.

Após declarar o interesse de fazer parte da classe principal do automobilismo ainda durante o segundo semestre de 2022, a Audi adquiriu 50% da Sauber quando ambas fecharam um acordo de parceria. Inicialmente, a ideia era de que a compra do restante das ações fosse feita de maneira gradual nos anos seguintes. No entanto, a marca das quatro argolas se antecipou e acertou a aquisição total do time suíço ainda em 2024, já que o novo diretor-executivo, Gernot Döllner, quer ter controle total das operações na F1 antes mesmo de 2026.

Muitas mudanças internas já aconteceram nos últimos meses, o que deve se intensificar ainda mais conforme o ano-chave se aproxima. Com uma mudança inevitável de liderança pela frente, Bottas começou a perceber que os atuais funcionários da Sauber estão cada vez mais querendo provar o seu valor.

- A mentalidade é importante. Não é fácil fazer mudanças quando você teve algumas temporadas difíceis. O que precisamos agora é de alguns resultados realmente bons. Isso impulsionaria a atmosfera - disse Valtteri em uma entrevista ao portal neerlandês RacingNews365.

- Mas pelo que tenho visto, com a Audi assumindo um compromisso de longo prazo, é que as pessoas estão percebendo: ‘ok, quero fazer parte disso, então quero mostrar que sou bom’. Sejam as pessoas da fábrica ou da equipe de corrida, tenho visto uma pequena diferença. Elas precisam provar que merecem estar aqui - reconheceu o finlandês.

Em último ano de contrato, o companheiro de Guanyu Zhou sabe da importância de conseguir bons resultados se quiser fazer parte do novo projeto. Anteriormente, Bottas até chegou a comentar sobre um possível interesse de retornar à Mercedes para ocupar a vaga deixada por Lewis Hamilton, mas admitiu mais uma vez que o foco principal está em ajudar a Audi por meio da experiência adquirida em mais de uma década na categoria.

- Para mim, na minha lista de prioridades, [ingressar na Audi] é a primeira coisa. Obviamente, e se isso fosse possível, seria incrível”, revelou o piloto de 34 anos. “É emocionante porque é uma fabricante que sempre foi boa em qualquer [categoria do] automobilismo. Seria muito interessante para mim, e posso colocar minha experiência em uso quando os carros mudarem para 2026 - explicou.

(Foto: Paul Crock / AFP)

Porém, se quiser realmente fazer parte do novo projeto — ou assinar com qualquer outra equipe —, Bottas sabe que precisa mostrar mais. Após terminar em 19º no Bahrein, 17º na Arábia Saudita e em 14º na Austrália, o ex-piloto da Williams admitiu que o início de temporada foi “muito mais difícil do que pretendíamos”. Além dos problemas enfrentados durante os pit-stops, o C44 não é competitivo.

- Minhas esperanças ainda são muito maiores do que vimos até agora. Sinto que meu papel hoje em dia é mais do que apenas guiar o carro. É também tentar manter o espírito de equipe e motivar as pessoas quando elas começam a se sentir um pouco deprimidas e a não se doar mais 100% - destacou.

- Então, acho que esse também precisa ser o meu papel, e se eu começar a dar sinais de frustração, isso vai se expandir. Preciso ficar por cima, motivado e sempre dar tudo o que tenho - finalizou Bottas.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 em duas semanas, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.