Mecânico-chefe de Verstappen deixa Red Bull para se juntar a outra equipe na F1

Escrito por Grande Premio • Publicada em 30/03/2024 - 10:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Lee Stevenson, mecânico-chefe de Max Verstappen na Red Bull, confirmou através de seu perfil nas redes sociais que vai deixar os energéticos para trabalhar com uma equipe “no outro extremo do pit-lane”. Agora, de acordo com o "GP Blog", o engenheiro vai se mudar para a Sauber, que vai passar as operações para a Audi em 2026.

Stevenson esteve ao lado de Verstappen em todas as 56 vitórias do tricampeão na categoria. Um dos trabalhos notáveis do britânico ao longo dos anos com o britânico foi no GP da Hungria de 2020. Na ocasião, Max bateu quando levava o carro para o grid de largada, mas a equipe comandada pelo mecânico conseguiu reparar a suspensão danificada a tempo. Verstappen terminou a corrida em segundo.

Segundo o GP Blog, Stevenson vai estar com a Sauber no GP do Japão e começa a trabalhar com a equipe na próxima segunda-feira (1º). Agora, Chris Gent assume a função de Lee como mecânico-chefe de Verstappen. Gent já atuou como substituto de Stevenson em 2020, quando o engenheiro britânico queria passar mais tempo com sua família.

Stevenson está na Red Bull desde 2006 e chegou a Milton Keynes como quarto mecânico. Com o passar dos anos o britânico foi subindo na hierarquia da equipe e em 2020 foi promovido a chefe da equipe de apoio, uma posição abaixo de mecânico-chefe.

Lee deixa a Red Bull, equipe que lidera com folgas a Fórmula 1, para começar um trabalho na Sauber, time que enfrenta dificuldades e ainda está zerada no Mundial de Construtores de 2024.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 no próximo final de semana, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.