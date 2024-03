Villeneuve é campeão mundial de 1997 (Foto: AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 29/03/2024 - 19:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Campeão mundial de Fórmula 1 em 1997, Jacques Villeneuve afirmou que não vê como genuíno o interesse da Mercedes em contratar Max Verstappen para a temporada de 2025. Na visão do canadense, a intenção de Toto Wolff, chefe do time de Brackley, é tumultuar ainda mais o ambiente na Red Bull.

Durante o final de semana do GP da Austrália, vencido por Carlos Sainz, Wolff falou que Verstappen é a opção número 1 para a temporada do ano que vem, já que Lewis Hamilton deixará a Mercedes e irá para a Ferrari.

No entanto, apesar das declarações do dirigente, Villeneuve tem dificuldades em crer que as falas sejam verdadeiras. Na visão do ex-piloto, a intenção é somente bagunçar ainda mais conturbado universo da Red Bull.

— Não consigo acreditar que Toto Wolff tenha interesse em Max. Penso que essa ideia é só para irritar a Red Bull — disparou.

Toto Wolff indica que Max Verstappen é a primeira opção para substituir Lewis Hamilton (Foto: Mercedes)

— Não imagino Verstappen na Mercedes, pois a equipe perdeu o campeonato para ele. Definitivamente, isso tem mais a ver com atingir Milton Keynes do que querer Max — continuou Villeneuve.

De acordo com a revista alemã Auto Motor und Sport, o empresário do tricampeão, Raymond Vermeulen, se reuniu com a cúpula tailandesa da marca de bebidas energéticas logo após a corrida em Melbourne. O dirigente reafirmou que o piloto sairá do time caso Christian Horner continue no cargo de chefe da equipe.

Diante dessa possível movimentação, Villeneuve pensa que a demissão de Horner do comando dos taurinos traria mais malefícios para os atuais campeões de Construtores do que a saída de Verstappen. A justificativa é que existem outras boas opções para assumir o RB20 sem alterar os processos dentro de Milton Keynes. O canadense sugere que Fernando Alonso pode reproduzir o domínio alcançado pelo tricampeão nos últimos anos.

— Existe uma série de vinganças acontecendo nesse momento, dentro e fora da Red Bull. Está uma bagunça por lá. O time ficaria bem sem Horner? Essa [resposta] é difícil. A equipe ganharia sem Verstappen? Provavelmente. Max está vencendo por ter um carro magnífico e o time está triunfando por ter um piloto incrível, mas não é o único competidor fantástico que existe. Coloquem Alonso no RB20 e ele poderá vencer corridas também — opinou.

O último campeão mundial pela Williams elogiou Verstappen e sugeriu que ele venceria corridas por outras equipes, mas também colocou um pouco de dúvida sobre o desempenho esmagador do neerlandês na Fórmula 1. Villeneuve indicou que a comparação com Sérgio Pérez não é adequada.

— Max confia que pode ganhar de Mercedes e Ferrari. Precisa crer nisso e deve, realmente, ser capaz de fazer essa diferença. Mas só teremos certeza disso quando mudar de equipe. No momento, supera Pérez e isso o faz parecer incrível, mas não sabemos o quão bom Sérgio realmente é, só que não é capaz de bater seu companheiro — finalizou Villeneuve.

A Fórmula 1 retorna com a temporada 2024 no próximo final de semana, entre os dias 5 e 7 de abril, com o GP do Japão, em Suzuka.