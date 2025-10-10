Valter Walker tem ausência confirmada no UFC Rio; entenda

A saga em busca do "quarto pé" foi interrompida para Valter Walker antes mesmo do UFC Rio neste sábado (11). A expectativa para a luta entre o brasileiro e nigeriano Mohammed Usman era alta entre os fãs do UFC. Em entrevista coletiva no Media Day do UFC Rio, o lutador do peso-pesado afirmou que pretende trazer o "tetra" para o Brasil, ou seja, a quarta finalização por chave de calcanhar seguida.

Na ocasião, o brasileiro ainda se autodenominou o "bug do peso pesado" devido ao seu estilo pouco ortodoxo. Walker é um dos poucos lutadores da divisão especializados no jiu-jitsu e, especificamente, em uma finalização apenas – a "botinha".

— Normalmente, os pesados são muito lentos e não têm tanto giro no chão, não têm tanta ginga. Eu sou lento em pé (risos), mas no chão eu sou muito rápido, capaz de pegar pé de diversas formas. Até agora no UFC eu só fiz de uma forma e estou pronto para mostrar outros caminhos para chegar no pé. A ideia é trazer o tetra para o Brasil, o quarto pé, e vou dedicar à minha cidade — analisou Valter.

Valter Walker gosta de finalizar no calcanhar (Foto: Jeff Bottari / Zuffa LLC / Divulgação UFC)

Sem novo oponente às vésperas do UFC Rio

De acordo com apuração do Lance!, Usman teve uma alteração em um exame pré-luta e o UFC optou por retirá-lo do card. A expectativa era que o brasileiro ficasse fora do show na Cidade Maravilhosa por conta da proximidade do evento, que acontece neste sábado (11).

Horas após o anúncio, no entanto, Walker afirmou durante uma live em seu perfil no YouTube que o UFC já havia encontrado um novo adversário para sua luta. Apesar disso, o Ultimate confirmou que a luta do brasileiro foi cancelada.

Veja o card completo do UFC Rio

O início da disputa do card preliminar do UFC Rio está agendada para às 17h (de Brasília). Em sequência, o card principal começa com fortes emoções já às 20h (de Brasília).

Card principal

Peso leve: Charles Oliveira (70,7kg) x Mateusz Gamrot (70,7kg)

Peso galo: Deiveson Figueiredo (61,6kg) x Montel Jackson (61,6kg)

Peso meio-médio: Vicente Luque (77,1kg) x Joel Alvarez (77,5kg)

Peso pesado: Jhonata Diniz (116,5kg) x Mario Pinto (115,6kg)

Peso pena: Ricardo Ramos (66,2kg) x Kaan Ofli (66kg)

Peso pena: Lucas Almeida (66kg) x Michael Aswell (66kg)

Card preliminar

Peso mosca: Jafel Filho (57,1kg) x Clayton Carpenter (57,1kg)

Peso pesado: Vitor Petrino (113,4kg) x Thomas Petersen (114,8kg)

Peso galo: Bia Mesquita (61,6kg) x Irina Alekseeva (61,4kg)

Peso mosca: Lucas Rocha (57,1kg) x Stewart Nicoll (57,1kg)

Peso palha: Julia Polastri (52,6kg) x Karolina Kowalkiewicz (52,6kg)

Peso galo: Luan Lacerda (61,6kg) x Saimon Oliveira (65,3kg)