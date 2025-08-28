NFL: veja lista das franquias mais valiosas

O futebol americano movimenta bilhões de dólares e vai além dos Estados Unidos. No mês que vem, Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs fazem o segundo jogo da história da NFL no Brasil. Em São Paulo. E essas nem são as franquias mais ricas da liga estadunidense. O Dallas Cowboys lidera a lista apresentada pelo site americano Sportico, com US$ 12,8 bilhões. O aumento, em relação ao ano anterior, é de 24%.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

No ano passado, a franquia se tornou a primeira do esporte a ultrapassar a barreira dos US$ 10 bilhões, e dois outros times da NFL superaram a mesma marca em 2025: o Los Angeles Rams (US$ 10,43 bilhões) e o New York Giants (US$ 10,25 bilhões). O Cincinnati Bengals é o menos valioso, com US$ 5,5 bilhões.

O crescimento no valor de mercado das franquias foi uma tônica dos últimos anos, principalmente pela abertura a investidores institucionais. O valor médio de uma equipe, agora, é de US$ 7,13 bilhões, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. As 32 franquias somam, juntas, US$ 228 bilhões, incluindo negócios relacionados às equipes e imóveis.

continua após a publicidade

As equipes que vão disputar o jogo na capital paulista passam longe da pobreza, mas estão na metade inferior da lista das que mais valem.

Veja a lista:

1º - Dallas Cowboys: US$ 12,8 bilhões

2º - Los Angeles Rams: US$ 10,43 bilhões

3º - New York Giants: US$ 10,25 bilhões

4º - New England Patriots: US$ 8,76 bilhões

5º - San Francisco 49ers: US$ 8,6 bilhões

6º - Philadelphia Eagles: US$ 8,43 bilhões

7º - Miami Dolphins: US$ 8,25 bilhões

8º - New York Jets: US$ 8,11 bilhões

9º - Las Vegas Raiders: US$ 7,9 bilhões

10º - Washington Commanders: US$ 7,47 bilhões

11º - Chicago Bears: US$ 7,47 bilhões

12º - Houston Texans: US$ 7,17 bilhões

13º - Atlanta Falcons: US$ 7,05 bilhões

14º - Seattle Seahawks: US$ 6,59 bilhões

15º - Denver Broncos: US$ 6,55 bilhões

16º - Kansas City Chiefs: US$ 6,53 bilhões

17º - Pittsburgh Steelers: US$ 6,51 bilhões

18º - Green Bay Packers: US$ 6,48 bilhões

19º - Tampa Bay Buccaneers: US$ 6,47 bilhões

20º Minnesota Vikings: US$ 6,28 bilhões

21º Los Angeles Chargers: US$ 6,21 bilhões

22º - Tennessee Titans: US$ 6,2 bilhões

23º - Cleveland Browns: US$ 6,14 bilhões

24º - Baltimore Ravens: US$ 6 bilhões

25º - Detroit Lions: US$ 5,88 bilhões

26º - Buffalo Bills: US$ 5,87 bilhões

27º - Carolina Panthers: US$ 5,76 bilhões

28º - Indianapolis Colts: US$ 5,72 bilhões

29º - Arizona Cardinals: US$ 5,66 bilhões

30º - New Orleans Saints: US$ 5,63 bilhões

31º - Jacksonville Jaguars: US$ 5,57 bilhões

32º - Cincinatti Bengals: US$ 5,5 bilhões