NFL: veja lista das franquias mais valiosas
Saiba a posição das equipes que vão se enfrentar em São Paulo no mês que vem
- Matéria
- Mais Notícias
O futebol americano movimenta bilhões de dólares e vai além dos Estados Unidos. No mês que vem, Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs fazem o segundo jogo da história da NFL no Brasil. Em São Paulo. E essas nem são as franquias mais ricas da liga estadunidense. O Dallas Cowboys lidera a lista apresentada pelo site americano Sportico, com US$ 12,8 bilhões. O aumento, em relação ao ano anterior, é de 24%.
US Open: quanto João Fonseca deixa de ganhar com eliminação
Lance! Biz
NFL: Kansas City Chiefs promove ação para ajudar crianças com câncer no Brasil
Fora de Campo
VP Internacional da NFL explica demanda para jogar no Brasil e cita times
Mais Esportes
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
No ano passado, a franquia se tornou a primeira do esporte a ultrapassar a barreira dos US$ 10 bilhões, e dois outros times da NFL superaram a mesma marca em 2025: o Los Angeles Rams (US$ 10,43 bilhões) e o New York Giants (US$ 10,25 bilhões). O Cincinnati Bengals é o menos valioso, com US$ 5,5 bilhões.
O crescimento no valor de mercado das franquias foi uma tônica dos últimos anos, principalmente pela abertura a investidores institucionais. O valor médio de uma equipe, agora, é de US$ 7,13 bilhões, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. As 32 franquias somam, juntas, US$ 228 bilhões, incluindo negócios relacionados às equipes e imóveis.
As equipes que vão disputar o jogo na capital paulista passam longe da pobreza, mas estão na metade inferior da lista das que mais valem.
Veja a lista:
1º - Dallas Cowboys: US$ 12,8 bilhões
2º - Los Angeles Rams: US$ 10,43 bilhões
3º - New York Giants: US$ 10,25 bilhões
4º - New England Patriots: US$ 8,76 bilhões
5º - San Francisco 49ers: US$ 8,6 bilhões
6º - Philadelphia Eagles: US$ 8,43 bilhões
7º - Miami Dolphins: US$ 8,25 bilhões
8º - New York Jets: US$ 8,11 bilhões
9º - Las Vegas Raiders: US$ 7,9 bilhões
10º - Washington Commanders: US$ 7,47 bilhões
11º - Chicago Bears: US$ 7,47 bilhões
12º - Houston Texans: US$ 7,17 bilhões
13º - Atlanta Falcons: US$ 7,05 bilhões
14º - Seattle Seahawks: US$ 6,59 bilhões
15º - Denver Broncos: US$ 6,55 bilhões
16º - Kansas City Chiefs: US$ 6,53 bilhões
17º - Pittsburgh Steelers: US$ 6,51 bilhões
18º - Green Bay Packers: US$ 6,48 bilhões
19º - Tampa Bay Buccaneers: US$ 6,47 bilhões
20º Minnesota Vikings: US$ 6,28 bilhões
21º Los Angeles Chargers: US$ 6,21 bilhões
22º - Tennessee Titans: US$ 6,2 bilhões
23º - Cleveland Browns: US$ 6,14 bilhões
24º - Baltimore Ravens: US$ 6 bilhões
25º - Detroit Lions: US$ 5,88 bilhões
26º - Buffalo Bills: US$ 5,87 bilhões
27º - Carolina Panthers: US$ 5,76 bilhões
28º - Indianapolis Colts: US$ 5,72 bilhões
29º - Arizona Cardinals: US$ 5,66 bilhões
30º - New Orleans Saints: US$ 5,63 bilhões
31º - Jacksonville Jaguars: US$ 5,57 bilhões
32º - Cincinatti Bengals: US$ 5,5 bilhões
- Matéria
- Mais Notícias