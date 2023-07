O principal confronto do dia é válido pela categoria peso-galo, na qual Holm já foi campeã. Atualmente, a norte-americana é terceira colocada no ranking da classe, enquanto Mayra é a décima. A lutadora dos Estados Unidos é considerada levemente favorita para o duelo. No entanto, a brasileira de 31 anos vem de ótimo retrospecto no UFC, com três vitórias consecutivas. No total, são cinco vitórias, duas derrotas e um empate para ela na organização presidida por Dana White.