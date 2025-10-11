UFC Rio vai passar no Canal Combate? Saiba onde assistir ao evento

O UFC voltou ao Rio de Janeiro com Charles "do Bronx" Oliveira e Mateusz Gamrot fechando um card que promete muita emoção. Quem não comprou ingresso para assistir ao evento na Farmasi Arena, pode acompanhar a ação através do UFC Fight Pass, que transmite a temporada de 2025 com exclusividade. Não é incomum, no entanto, que os fãs brasileiros ainda associem o Ultimate ao Canal Combate, mesmo após mais de dois anos do fim do acordo.

Charles do Bronx busca mudança de patamar com vitória no UFC Rio

A parceria entre a Globo e o UFC chegou ao fim em janeiro de 2023, quando o grupo acertou contrato com a Band e o Canal GOAT, no YouTube, mas que não durou. Sem transmissões na TV brasileira, o Ultimate se mantém, no Brasil, com imagens apenas na plataforma de streaming UFC Fight Pass.

Qual motivo do rompimento entre o UFC e a Globo?

Antes da Band, o UFC manteve uma extensa parceria com a Rede Globo. O término desse relacionamento, anunciado em 2022, já havia causado surpresa entre os fãs do esporte. Durante essa colaboração, a Rede Globo chegou a incluir em sua programação o reality show The Ultimate Fighter Brasil, enquanto o Canal Combate transmitia eventos exclusivos do UFC na televisão por assinatura.

Em entrevista ao site "Na Telinha", ainda em 2023, Eduardo Galetti, vice-presidente sênior do UFC para a América Latina, explicou os motivos que levaram ao fim da parceria com a Globo.

— Algumas coisas começaram a faltar na parceria com a Globo. Ao longo da história, por decisões de negócio, o canal Combate começou a ficar mais fechado e a receita da TV aberta começou a ficar menor.

O contrato de televisão aberta com a Globo terminou no final de 2018, não sendo renovado a partir de 2019. Segundo falas de Galetti, parece que essa decisão da emissora influenciou na escolha do UFC de encerrar o acordo entre as partes.

— Eram acordos separados, o do SporTV e canal Combate era um, com a então Globosat – e tinha um outro, que era o da TV Globo. O acordo da aberta terminou – não por falta de interesse, na verdade nossas audiências sempre foram muito muito altas -, mas o foco foi trazer a receita para assinatura, para quem paga — afirmou.

Quando encerrou o contrato com a Globo, o Ultimate anunciou que desenvolveria seu próprio canal de streaming no país, mantendo apenas alguns eventos na TV aberta através da Band. Como já mencionado, o acordo que também chegou ao fim, encerrando um ciclo de duas décadas de presença televisiva do UFC no mercado brasileiro.

Do Bronx x Gamrot encabeça o UFC Rio deste sábado (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Veja o card completo do UFC Rio

O início da disputa do card preliminar do UFC Rio está agendada para às 17h (de Brasília). Em sequência, o card principal começa com fortes emoções já às 20h (de Brasília).

Card principal

Peso-leve (até 70,3 Kg): Charles "do Bronxs" Oliveira (70,7 Kg) x Mateusz Gamrot (70,7 Kg)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Deiveson Figueiredo (61,6 Kg) x Montel Jackson (61,6 Kg)

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Vicente Luque (77,1 Kg) x Joel Álvarez (77,5 Kg)

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Jhonata Diniz (116,5 Kg) x Mario Pinto (115,6 Kg)

Peso-pena (até 65,7 Kg): Ricardo Ramos (66,2 Kg) x Kaan Ofli (66 Kg)

Peso-pena (até 65,7 Kg): Lucas Almeida (66 Kg) x Michael Aswell Jr. (66 Kg)

Card preliminar

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jafel Filho (57,1 Kg) x Clayton Carpenter (57,1 Kg)

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Vitor Petrino (113,4 Kg) x Thomas Petersen

Peso-galo (até 61,2 Kg): Bia Mesquita (61,6 Kg) x Irina Alekseeva (61,4 Kg)

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Lucas Rocha (57,1 Kg) x Stewart Nicoll (57,1 Kg)

Peso-palha (até 52,1 Kg): Julia Polastri (52,6 Kg)x Karolina Kowalkiewicz (52,6 Kg)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Luan Lacerda (61,61 Kg) x Saimon Oliveira (65,3kg)