O confronto entre Gilbert Burns e Colby Covington é aguardado desde dezembro de 2024, quando o brasileiro aceitou o desafio nas redes sociais. Após uma nova declaração do norte-americano, a luta voltou a ser pauta entre os fãs do UFC, e a proposta foi apresentada a Durinho durante a sessão de Perguntas e Respostas do Fan Experience, nesta sexta-feira (10), antes do UFC Rio.

continua após a publicidade

➡️ Antes do UFC Rio, Alex Poatan revela desejo de lutar no Brasil

— Gostei! Se fosse no Brasil, seria irado. Mas vamos ver, é uma possibilidade real. Minha próxima luta será contra o Convington. Vamos ver aonde, vamos ver onde essa possibilidade vai ser aceitável — confessou Durinho.

A tensão entre os dois começou quando Covington, derrotado na luta principal do UFC Tampa, em dezembro de 2024, manifestou insatisfação com o brasileiro. O ex-campeão interino dos meio-médios ficou irritado depois que Durinho divulgou o contato de Chael Sonnen, que havia afirmado que Burns estaria aposentado.

continua após a publicidade

Com a nova proposta de Covington e o interesse confirmado por Durinho, o momento para o combate parece oportuno. Ambos atravessam fases difíceis na categoria dos meio-médios (77 kg): Burns soma quatro derrotas consecutivas, enquanto Covington não luta no UFC desde o nocaute sofrido em 2024 — sua segunda derrota seguida no Ultimate.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Outros destaques do "Perguntas e Repostas" do UFC Rio

O campeão meio-pesado do UFC, Alex Poatan, foi uma adição de última hora à seção de Perguntas e Respostas durante a Fan Experience do UFC Rio e levou a torcida à loucura com a sua presença. Junto com Norma Dumont, Gilbert Durinho e Diego Lopes, Poatan revelou seu desejo de lutar no Brasil.

continua após a publicidade

Pelo UFC, o novo campeão nunca lutou no Brasil, fazendo sua carreira majoritariamente nos Estados Unidos. Porém, ele revelou que gostaria de lutar em solo brasileiro finalmente, principalmente após o carinho que tem recebido dos fãs após a vitória sobre Magomed Ankalaev.

— Eu gosto de lutar onde me sinto bem. E, poxa, nos últimos combates, tenho me sentido muito bem, com o apoio da torcida, todo mundo gritando meu nome. Mas, realmente, o carinho que tenho sentido no Brasil me faz querer que eu lute mesmo aqui. Então, quero realizar esse desejo — declarou Alex Poatan.

Diego Lopes superou Jean Silva no Noche UFC (Foto: Reprodução Instagram ufc)

Além do campeão do meio-pesado e Durinho, Diego Lopes foi celebrado pelos fãs do UFC que compareceram a pesagem cerimonial antes da ação deste sábado (11). A última luta do brasileiro-mexicano esteve em evidência durante a seção, assim como o estado de sua relação com Jean Silva.

— Na minha opinião, acho que nesse momento as coisas já ficaram para lá. Então, eu sou uma cara de palavra. Eu falei que eu não queria amizade, ele para o lado dele, eu para o meu lado. Não tenho nada contra ele, mas eu acho que é melhor ele ir lá para o lado dele. E é isso, não tem muita coisa para falar sobre isso — afirmou Lopes.

Na época, antes mesmo de entrarem no octógono, os brasileiros agitaram o mundo da luta com farpas trocadas nas redes sociais. Embora as provocações sejam normais no UFC, o soco de Lord na nuca de Lopes, que discutia com a Fighting Nerds - equipe de Jean -, fez com que o então campeão desistisse de qualquer possível reconciliação.