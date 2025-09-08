Após Maurício Ruffy e Caio Borralho sofrerem duras derrotas nas duas lutas principais do UFC Paris, a equipe Fighting Nerds emitiu um comunicado sobre os reveses e prometeu que produzirá campeões do UFC. Através das redes sociais, o time admitiu que as derrotas de Ruffy e Borralho, para Benoit St. Denis e Nassourdine Imavov, respectivamente, foram justas, mas que a Fighting Nerds é a ‘’melhor do mundo’’ em aprender com os próprios erros.

Nos últimos três anos, a equipe elevou o nível do esporte em solo brasileiro, colocando diversos atletas de ponta dentro do UFC e levando uma aura de invencibilidade que, aos poucos, vem sendo posta em teste. Além de Ruffy e Borralho, alguns dos principais nomes da Fighting Nerds incluem Carlos Prates, Jean Silva e Bruna Brasil.

- Ontem (sábado) perdemos duas lutas justas. Só podemos culpar nossos erros por isso. Estamos chegando no mais alto nível do esporte, onde qualquer falha é cobrada. Que essas derrotas nos ajudem a botar os pés no chão e nos façam voltar à nossa caminhada até o topo. Em três anos no UFC, fizemos coisas no esporte que mexeram com o imaginário dos fãs. Fizemos acreditar que éramos super heróis. Mas somos humanos. Erramos e aprendemos com nossos erros, nisso somos os melhores do mundo. Chegou a hora de mostrar isso mais uma vez. Vamos trabalhar sempre para dar orgulho para nossos fãs e para o Brasil. Faremos nossos campeões - leu o comunicado.

Indicações ao Oscar do MMA

Parte da equipe Fighting Nerds no UFC Paris (Foto: Instagram Caio Borralho)

Apesar das duas derrotas, a Fighting Nerds segue vivendo ótima fase, com mais de 30 vitórias no UFC nos últimos anos. O esforço foi reconhecido pela revista Fighters’ Only, que organiza o World MMA Awards, tido como Oscar do esporte.

Nesta edição, a Fighting Nerds soma cinco indicações, entre nominações individuais e coletivas: Academia do Ano, Treinador do Ano (Pablo Sucupira, líder da Fighting Nerds), Revelação do Ano (Jean Silva), Nocaute do Ano (Maurício Ruffy sobre King Green) e Finalização do Ano (Jean Silva sobre Bryce Mitchell). A data exata e o local da cerimônia ainda não foram divulgados, mas o evento deve ocorrer nos próximos meses.

