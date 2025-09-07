Caio Borralho lamenta derrota no UFC Paris, mas avisa: ‘Eu vou voltar’
Brasileiro não foi bem e acabou derrota pela primeira vez no Ultimate
- Matéria
- Mais Notícias
O brasileiro Caio Borralho sofreu o amargo gosto da derrota pela primeira vez desde 2015 ao ser superado por Nassourdine Imavov no UFC Paris. Os dois fizeram a luta principal do evento e o franco-russo levou a melhor na decisão unânime, ganhando todos os rounds em duas das papeletas e perdendo apenas um assalto na visão do terceiro juiz.
Festa de nocautes e derrotas do Brasil: confira todos os resultados do UFC Paris
Mais Esportes
UFC Paris: Brasileiro deixa adversário de cadeira de rodas e dedica vitória ao Fluminense
Lutas
Anderson Silva ganha bolada em acordo judicial coletivo com o UFC; veja valores
Lutas
Mesmo com a derrota dominante, Borralho manteve a cabeça em pé. Com a família presente na arena em Paris, ele desejou feliz aniversário a Liam, seu filho, e declarou que precisa retomar sua ‘’adrenalina’’. O brasileiro ainda prometeu que vai voltar a vencer e atuar bem.
- Obrigado França pelo apoio. Eu sabia que vocês eram uma das grandes torcidas do MMA e isso foi provado hoje. Pessoal, hoje é o segundo aniversário do meu filho. Liam, feliz aniversário! Eu preciso achar minha adrenalina de volta, não motivação, mas a adrenalina. Eu vou voltar! - comentou o brasileiro.
Imavov pediu respeito a Borralho após UFC Paris
Ao final do duelo, Imavov declarou que é o próximo a lutar pelo cinturão e pediu para o torcedor francês ‘’pegar leve’’ com Borralho.
- Pessoal, por favor, peguem leve com o Caio Borralho. Ele é um grande lutador, está aqui com a sua família, seu filho está aqui. Vamos apreciá-lo, por favor! Antes da luta, ele estava apenas a vendendo. Vamos respeitá-lo.
RESULTADOS AO VIVO DO UFC PARIS
UFC Fight Night — Paris, FRA
Data: 6 de setembro de 2025
Horário: A partir de 13h (horário de Brasília)
Local: Paris, França
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet
Card preliminar
1 - Peso palha (até 52,1kg): Sam Hughes (EUA) venceu Shauna Bannon (IRL) por finalização (mata-leão) no segundo round
2 - Peso meio-médio (até 77,1kg): Rinat Frakhretdinov (RUS) venceu Andreas Gustafsson (SUE) por nocaute técnico no primeiro round
3 - Peso médio (até 83,9kg): Robert Bryczek (POL) venceu Brad Tavares (EUA) por nocaute técnico no terceiro round
4 - Peso meio-médio (até 77,1kg): Sam Patterson (ING) venceu Trey Waters (EUA) por nocaute técnico no primeiro round
5 - Peso leve (até 70,3kg): Kauê Fernandes (BRA) venceu Harry Hardwick (ING) por nocaute técnico no primeiro round
6 - Peso pesado (até 120,2kg): Ante Delija (CRO) venceu Marcin Tybura (POL) por nocaute técnico no primeiro round
7 - Peso meio-pesado (até 92,9kg): Oumar Sy (FRA) venceu Brendson Ribeiro (BRA) por nocaute técnico no primeiro round
Card principal
8 - Peso pena (até 65,7kg): William Gomis (FRA) venceu Robert Ruchala (POL) por decisão unânime
9 - Peso meio-médio (até 77,1kg): Axel Sola (FRA) venceu Rhys McKee (IRL) por nocaute técnico no terceiro round
10 - Peso leve (até 70,3 kg): Mason Jones (GAL) venceu Bolaji Oki (BEL) por nocaute técnico no segundo round
11 - Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Modestas Bukauskas (LIT) venceu Paul Craig (ESC) por nocaute no primeiro round
12 - Peso leve (até 70,3 kg): Benoît Saint-Denis (FRA) venceu Maurício Ruffy (BRA) por finalização (mata-leão) no segundo round
13 - Peso médio (até 83,9 kg): Nassourdine Imavov (FRA) venceu Caio Borralho (BRA) por decisão unânime
- Matéria
- Mais Notícias