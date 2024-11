UFC: lutador brasileiro diz que não faria Poatan x Jones se fosse Dana White

Desejo de diversos fãs de MMA ao redor do mundo, a luta entre Alex Poatan e Jon Jones, pelo título do peso pesado do UFC, foi tópico de discussão nos últimos dias. Com experiência no octógono, o brasileiro Gilbert Durinho deu entrevista à ESPN e analisou sobre o possível combate.

Apesar de admitir que gostaria muito de assistir a luta, Durinho falou que não marcaria o combate se fosse Dana White, presidente do UFC.

- Se eu fosse manager do Poatan, tentaria pegar essa luta, sim. Como fã, também. Se eu fosse o Dana White, não faria. Tenho dois produtos gigantescos, um que é o melhor de todos os tempos e o outro que está crescendo muito - começou o brasileiro, que continuou.

- Mas eu, com dois produtos muito grandes, eu não ia deixar esses dois colidirem sendo que, eu acho que o Jon Jones vence, e o cara que vence vai embora. E meu melhor produto que fica, fica com a derrota. Como promotor, essa luta teria que valer muito a pena que fazer. Antes de fazer essa luta, teria que fazer outros produtos que eu tenho crescerem mais. O Ilia Topuria, o Charles do Bronx, o Islam Makhachev, faria alguma dessas estrelas brilharem mais para talvez eu perder uma das lá de cima - finalizou.

Além de Durinho, o próprio Dana White também não aprova a ideia do combate entre Poatan e Jones. Após o UFC 309, no dia 17 de novembro, Jon afirmou que quer encarar o brasileiro, mas o presidente da organização recusou a possibilidade da luta.

- Não existe a menor possibilidade de eu fazer a luta entre Jon Jones contra Alex Poatan. Jon é muito grande. Um ótimo wrestler - disse Dana.

O presidente da organização falou abertamente que prefere a luta entre Jon Jones e Tom Aspinall, para unificar o cinturão do peso pesado. Porém, caso não lute contra Poatan, o americano disparou que vai se aposentar, já que não quer encarar o inglês.