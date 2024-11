Técnico do Warriors não se cala e revela tática desesperada da franquia usando Curry

Os Golden State Warriors enfrentaram uma derrota surpreendente contra o Brooklyn Nets em frente ao seu torcedor no começo desta semana. Após uma derrota anterior para o San Antonio Spurs, o time caiu para os Nets por 128-120, com uma performance defensiva abaixo do esperado. Essa partida marcou a primeira vez na temporada que os Warriors perderam dois jogos consecutivos, um sinal de alerta para a equipe e seus fãs.

Apesar de Stephen Curry ter brilhado em suas tentativas de três pontos, a ofensiva do time não conseguiu avançar no final do quarto período. O técnico Steve Kerr justificou as decisões de gerenciar os minutos de Curry, alegando que isso faz parte de uma nova norma para o jogador de 36 anos, visando manter sua energia para momentos cruciais durante os jogos.

Por que o controle dos minutos é importante para Curry?

A partida contra os Nets deixou claro que os Warriors estão determinados a gerir cuidadosamente o tempo de quadra de Curry. Ele jogou cerca de 15 minutos no segundo tempo e um total de 29 minutos na partida. O principal motivo para esse controle rigoroso vem de uma preocupação em mantê-lo saudável e pronto para momentos decisivos. A decisão se torna ainda mais relevante considerando uma lesão no tornozelo que Curry sofreu no início da temporada.

Steve Kerr mencionou que prefere deixar Curry jogar com energia nos momentos finais dos jogos, e por isso, um planejamento de minutos se torna essencial. Os Warriors entenderam que, mesmo em uma situação de partida apertada, é importante não sobrecarregar o jogador.

Stephen Curry, do Golden State Warriors, na partida contra o Brooklyn Nets (Foto: Noah Graham / AFP)

Como a redução de minutos pode impactar os Warriors?

O gerenciamento de minutos de Curry impacta não só a sua saúde, mas também as estratégias de jogo dos Warriors. Kerr afirmou que geralmente planeja de 32 minutos para Curry, mas busca ajustar conforme o desempenho do time. Em jogos onde o banco de reservas contribui significativamente, Curry pode descansar mais durante o primeiro tempo.

Contudo, essas decisões podem ter consequências no placar final, como se observou contra os Nets. Mesmo com Curry tendo contribuições significativas, incluindo 28 pontos e oito cestas de três, a equipe deu sinais de cansaço e perdeu a liderança no segundo tempo.

A gestão de minutos é a resposta certa?

O dilema dos Warriors é encontrar o equilíbrio entre proteger sua estrela e assegurar vitórias críticas. Na partida, Curry voltou à quadra no quarto período com o placar apertado, mas não foi o suficiente para retomar a liderança. Essa abordagem conservadora, ainda que compreensível, levanta questões sobre como o time lidará com a concorrência em jogos importantes à medida que a temporada avança.

Steve Kerr é treinador dos Warriors (Foto: Zach Beeker / AFP)

Qual é o próximo passo para os Warriors?

O desafio agora é retomar o caminho das vitórias em seu próximo confronto contra o Oklahoma City Thunder. Esta partida promete ser acirrada, visto que ambas as equipes possuem os melhores recordes na Conferência Oeste até o momento. A expectativa é que os Warriors ajustem sua estratégia, levando em consideração o impacto de longos períodos fora da quadra para Curry em jogos equilibrados.

Em suma, as decisões tomadas pela equipe técnica em relação ao gerenciamento de minutos têm implicações tanto para a saúde de Curry quanto para o desempenho dos Warriors nesta temporada competitiva. A habilidade para equilibrar esses aspectos será crucial para o sucesso futuro da equipe.