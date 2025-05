Cory Sandhagen e Deiveson Figueiredo se enfrentam, na madrugada de sábado (03) para domingo (04), na luta principal do UFC Des Moines, na Wells Fargo Arena, em Des Moines, Estados Unidos. Além do ex-campeão dos penas, o card conta com mais um brasileiro.

Brasil no UFC Des Moines

O ex-campeão peso-mosca, Deiveson Figueiredo, ocupa atualmente a 5ª posição na categoria peso-galo. Ele pode se aproximar de uma chance pelo título se vencer o norte-americano Cory Sandhagen na luta principal do UFC Des Moines. Desde que passou para a categoria peso-galo, o brasileiro conquistou três vitórias e sofreu apenas uma derrota.

Atualmente na nona posição do ranking, Marina Rodriguez é uma das lutadoras mais experientes na categoria peso-palha e busca se aproximar de uma disputa pelo cinturão. Ela enfrenta o desafio de superar a canadense Gillian Robertson.

FICHA TÉCNICA

UFC Fight Night — Kansas City, EUA

📆 Data: 03 de maio de 2025

⏰ Horário: A partir de 20h (horário de Brasília)

🌍 Local: Iowa, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal — a partir de 23h

Peso galo (até 61.2 kg): Cory Sandhagen x Deiverson Figueiredo - luta de cinco rounds

Peso médio (até 83.9 kg): Reinier de Ridder x Bo Nickal

Peso pena (até 65.7 kg): Giga Chikadze x David Onama

Peso meio-médio (até 77.1 kg): Santiago Ponzinibbio x Daniel Rodriguez

Peso galo (até 77,1 kg): Montel Jackson x Daniel Marcos

Peso galo (até 61.2 kg): Cameron Smotherman x Serhiy Sidey

Peso leve (até 70.3 kg): Jeremy Stephens x Mason Jones

Card preliminar — a partir de 20h

Peso galo (até 61.2 kg): Yana Santos x Miesha Tate

Peso médio (até 83.9 kg): Ryan Loder x Azamat Bekoev

Peso palha (até 52.1 kg): Marina Rodriguez x Gillian Robertson

Peso galo (até 61.2 kg): Gaston Bolanos x Quang Le

Peso pesado (até 120.2 kg): Thomas Petersen x Don'Tale Mayes

Peso mosca (até 56.7 kg): Juliana Miller x Ivana Petrovic