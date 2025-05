UFC Des Moines: Conheça os brasileiros que estão no card

O Brasil entra no octógono, no próximo sábado (3), com Deiveson Figueiredo x Cory Sandhagen, pelo UFC Des Moines. A luta entre os galos será realizada na Wells Fargo Arena, em Iowa (EUA). Além do ex-campeão do peso mosca, o card conta a brasileira Mariana Rodriguez. Veja abaixo a ficha técnica de cada um deles:

Brasileiros no UFC Kansas City

Deiverson Figueiredo

O ex-campeão peso-mosca, Deiveson Figueiredo, de 37 anos, com 1,65m de altura e natural do Pará, ocupa atualmente a 5ª posição na categoria peso-galo. Ele pode se aproximar de uma chance pelo título se vencer o norte-americano Cory Sandhagen na luta principal do UFC Des Moines.

Desde que passou para a categoria peso-galo, o brasileiro conquistou três vitórias e sofreu apenas uma derrota. Seu cartel completo no MMA é muito positivo: 24 vitórias (nove por TKO, nove por finaização e seis por decisão) e apenas quatro derrotas (uma por TKO, uma por finalização e duas por decisão dos juízes).

Marina Rodriguez

Marina Rodriguez, natural de Bagé, Rio Grande do Sul, é uma das lutadoras mais experientes na categoria peso-palha. Atualmente na nona posição do ranking, a brasileira de 37 anos e 1,70m de altura busca se aproximar de uma disputa pelo cinturão.

Em seus seis anos no UFC, Marina obteve sete vitórias sobre adversárias de destaque, como Yan Xiaonan, Mackenzie Dern e Amanda Ribas. Agora, ela enfrenta o desafio de superar a canadense Gillian Robertson. Seu cartel completo no MMA é positivo: 17 vitórias (sete por TKO, uma por finaização e nove por decisão) e apenas cinco derrotas (uma por TKO, quatro por decisão dos juízes).

