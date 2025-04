Georges St-Pierre, ex-campeão dos meio-médios (77 kg) e dos médios (84 kg), adicionou mais um capítulo a novela envolvendo Tom Aspinall e Jon Jones. O membro do Hall da Fama do UFC aconselhou o britânico, atual detentor do cinturão interino dos pesos-pesados, a redirecionar seu foco e não ficar esperando uma unificação dos cinturões.

Desde 2023 com o título interino, Aspinall busca insistentemente uma luta de unificação contra o campeão linear da categoria, Jon Jones. Porém, com as negociações travadas e o norte-americano afastado desde o seu triunfo contra Stipe Miocic, o confronto segue indefinido – o que tem gerado crescente frustração no inglês e até mesmo em seu pai.

Georges St-Pierre abordou o tema, durante participação no ‘The Ariel Helwani Show’. O canadense ofereceu uma perspectiva inusitada sobre como o atleta britânico deveria lidar com esse momento de incerteza, visto que o próprio já passou por dilemas semelhantes em sua trajetória.

- Ele precisa focar na próxima tarefa. Eu cometi o erro de querer uma revanche imediata com Matt Serra, mas precisei passar por outras lutas antes. Se o foco dele está apenas em Jon Jones, e o Jon não volta tão cedo, então ele não está olhando para o caminho certo. Ele precisa, de certa forma, se auto-hipnotizar para se manter faminto pela próxima luta. As coisas vão acontecer no tempo certo. Se essa luta com o Jon tiver que acontecer, vai acontecer - declarou Georges St-Pierre.

