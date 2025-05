Com título de Maddalena, Charles do Bronx irá disputar cinturão no UFC 317

Jack Della Maddalena derrotou Belal Muhammad por decisão unânime dos juízes e se tornou campeão mundial do peso meio-médio do UFC, no UFC 315, neste domingo (11), no Canadá. Já anunciado, com o título do australiano, Islam Makhachev, detentor do cinturão do peso leve, irá subir de categoria para tentar um duplo-campeonato.

continua após a publicidade

➡️ Della Maddalena se torna campeão e mais! Veja os resultados do UFC 315

Sem o russo, a organização deverá promover Charles do Bronx contra o espanhol Ilia Topuria pelo campeonato interino da divisão até 70,3 kg, no UFC 317, na Semana Internacional da Luta, em junho.

Novela russa

Depois de longa negociação novela, Islam Makhachev irá subir de categoria e vai em busca do título do meio-médio. A demora da decisão da mudança do russo se deu ao evento principal do UFC 315, entre o campeão Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, já que Islam não queria desafiar o palestino por serem da mesma academia. Porém, com Belal derrotado e o australiano se tornando novo campeão, Makhachev irá para a divisão até 77,1kg e sem perder o título nos leves.

continua após a publicidade

Na rede social "X", antigo Twitter, Makhachev rapidamente confirmou que irá tentar o duplo-campeonato contra Jack Della Maddalena pelo cinturão do meio-médio.

Tradução: Hora de se tornar duplo campeão. Vamos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Título interino

Caso Belal tivesse vencido Jack, Islam Makhachev iria enfrentar Ilia Topuria pelo título linear do peso leve, já que o espanhol abandonou o título dos penas após uma defesa de cinturão. Diferente de Ilia, o russo não será abdicado do cinturão, que defendeu quatro vezes, sendo a última em janeiro, no UFC 311, contra Renato "Money" Moicano.

continua após a publicidade

Com Islam em duas categorias, o UFC irá criar um cinturão interino no peso leve, que será disputado entre Charles do Bronx e Ilia Topuria, no UFC 317, na Semana Internacional da Luta, onde acontece o principal card do ano, em Las Vegas, em junho. Mesmo não sendo oficial, o espanhol e o próprio Dana White, presidente da organização, confirmaram que, em caso de vitória de Della Maddalena, Makhachev subiria e Charles e Ilia se enfrentariam.

Charles "do Bronx" Oliveira no UFC 309 (Foto: Jordan Jones/AFP)

UFC 317: Charles do Bronx x Ilia Topuria

Mesmo dependendo da decisão de Islam, Charles e Ilia já haviam trocado farpas nas redes sociais e em entrevistas justamente pela oportunidade pelo título. Sem lutar desde novembro, no UFC 309, onde derrotou Michael Chandler, "do Bronx" não tem uma chance título, desde que foi derrotado por Makhachev, em outubro de 2022. O brasileiro até teve uma revanche marcada, mas após sofrer uma lesão na semana da luta, foi substituído por Alexander Volkanovski.

No outro lado, Ilia Topuria é um dos maiores astros do UFC na atualidade. Eleito lutador do ano em 2024, com Alex "Poatan Pereira", o espanhol-georgiano está invicto no MMA, com 16-0, sendo oito na organização. No ano passado, em fevereiro, se tornou campeão do peso pena ao desbancar Alexander Volkanovski por nocaute. Em sua única e última defesa na divisão, nocauteou Max Holloway, no UFC 308, em outubro.