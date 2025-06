A lutadora Kayla Harrison revelou que considerou encerrar sua carreira durante o processo de redução de peso para sua participação no UFC 316. A atleta de 34 anos fez a declaração em entrevista ao canal de Luke Thomas, no YouTube, nesta sexta-feira (13). A bicampeã olímpica de judô, que ingressou na organização no início de 2024 após deixar a PFL, conseguiu atingir o limite da categoria peso galo (61 kg) nas três vezes em que competiu pela organização.

O desafio é intenso para Harrison, que já competiu em categorias muito mais pesadas ao longo de sua carreira esportiva. Durante sua trajetória no judô, a americana chegou a lutar na categoria de 78 kg. No MMA, quando atuava pela PFL, Harrison competia na divisão dos pesos-leves (70 kg). A redução para os 61 kg exigidos na categoria peso galo do UFC representa uma queda significativa.

A atual campeã peso galo feminina do UFC, que conquistou o cinturão ao finalizar Julianna Peña, descreveu em detalhes o sofrimento envolvido no processo de corte de peso.

— Não é um processo fácil, é um inferno absoluto (o corte de peso). Não vou romantizar. Acho que todos percebem como é quando me olham na balança. Não é bonito, nem fácil. Isso não é uma caminhada no parque. Por isso dou total crédito à minha equipe. Trouxe alguns especialistas para me ajudarem com o corte de peso, o processo de reidratação, nutrição. Não vou mentir. Na sexta de manhã pensei em me aposentar no sábado à noite. Isso tira um pedaço da sua alma, mas também constrói um pedaço de você. Nunca serei capaz de fazer justiça ou explicar, não tenho palavras para descrever — declarou Harrison.

A lutadora, que já acumula conquistas importantes no MMA como o título na PFL e agora o cinturão do UFC após apenas três lutas na organização, enfrenta o desafio de manter esse rigoroso regime de redução de peso para continuar competindo na categoria. A vitória sobre Peña colocou Harrison em posição para uma possível luta contra Amanda Nunes, ex-parceira de treinos e considerada a maior lutadora da história do MMA feminino.