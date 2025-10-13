menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Pantoja defende cinturão contra Joshua Van no UFC 323, diz lutador

Ainda sem confirmação oficial, a informação foi divulgada por Aswell no UFC Rio

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 13/10/2025
13:33
Atualizado há 3 minutos
Joshua Van (esq) cumprimenta Pantoja (dir) no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Joshua Van)
Joshua Van (esq) cumprimenta Pantoja (dir) no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Joshua Van)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A última luta do card preliminar do UFC Rio ficou marcada por um detalhe além do combate entre Michael Aswell e Lucas Almeida: a suposta confirmação de Alexandre Pantoja x Joshua Van. Após a vitória, neste sábado (11), o norte-americano pediu para lutar no mesmo card de seu compatriota no UFC 323 e expôs a defesa do cinturão.

➡️ Disputa entre Deiveson e Merab recebe novo desafio no UFC

— Acabei de ver que foi anunciado o UFC Las Vegas, no dia 6 de dezembro. Meu melhor amigo Joshua Van vai lutar. Eu adoraria estar no card dele. Ele vai enfrentar o Pantoja pelo cinturão. Se pudermos entrar nesse card, eu adoraria. Estou saudável, estou pronto, vamos nessa — disse Aswell, na entrevista pós-luta.

Tradução: "Michael Aswell acabou de vazar Alexandre Pantoja x Joshua Van no UFC323 em dezembro?"

A luta entre o brasileiro e Van é uma das mais esperadas pelos fãs do UFC. Em junho deste ano, quando entrou no octógono mais famoso do mundo pela última vez, Pantoja confirmou que seu próximo adversário seria o norte-americano e que seria o "maior desafio" de sua carreira no MMA.

A oportunidade para Van surgiu quando ele substituiu Manel Kape, que se lesionou e não pôde enfrentar Royval. O lutador aproveitou a chance para impressionar e garantir sua posição como próximo desafiante ao título.

— Esse moleque pegou o bilhete premiado da fábrica de chocolate, né? Quando o Manel Kape saiu da luta (contra Royval), ele falou que estava apto a lutar, veio e ganhou. Ganhou a oportunidade dele de lutar pelo cinturão. Ganhou do número um da divisão e todo mundo quer ver uma luta nova — declarou o campeão, em entrevista ao "Ag Fight".

Alexandre Pantoja após a vitória sobre Kai Kara-France no UFC 317 (Foto: Reprodução/UFC)
Alexandre Pantoja após a vitória sobre Kai Kara-France no UFC 317 (Foto: Reprodução/UFC)

Na ocasião, Pantoja vinha da quarta defesa consecutiva de cinturão ao vencer neozelandês Kai Kara-France no UFC 317. O evento, inclusive, contou também com a disputa comentada pelo brasileiro entre Van e Royval, que lutaram logo antes do campeão.

O evento está agendado para o dia 7 de dezembro, segundo o site oficial do UFC. Apesar disso, apenas duas lutas foram confirmadas: Maycee Barber (EUA) x Karine Silva (BRA), no principal, e Mansur Abdul-Malik (EUA) x Antônio Trocoli (BRA), no preliminar. É esperado, no entanto, que a organização anuncie o confronto pelo cinturão do peso-mosca em breve.

