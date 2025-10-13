Pantoja defende cinturão contra Joshua Van no UFC 323, diz lutador
Ainda sem confirmação oficial, a informação foi divulgada por Aswell no UFC Rio
A última luta do card preliminar do UFC Rio ficou marcada por um detalhe além do combate entre Michael Aswell e Lucas Almeida: a suposta confirmação de Alexandre Pantoja x Joshua Van. Após a vitória, neste sábado (11), o norte-americano pediu para lutar no mesmo card de seu compatriota no UFC 323 e expôs a defesa do cinturão.
— Acabei de ver que foi anunciado o UFC Las Vegas, no dia 6 de dezembro. Meu melhor amigo Joshua Van vai lutar. Eu adoraria estar no card dele. Ele vai enfrentar o Pantoja pelo cinturão. Se pudermos entrar nesse card, eu adoraria. Estou saudável, estou pronto, vamos nessa — disse Aswell, na entrevista pós-luta.
Tradução: "Michael Aswell acabou de vazar Alexandre Pantoja x Joshua Van no UFC323 em dezembro?"
A luta entre o brasileiro e Van é uma das mais esperadas pelos fãs do UFC. Em junho deste ano, quando entrou no octógono mais famoso do mundo pela última vez, Pantoja confirmou que seu próximo adversário seria o norte-americano e que seria o "maior desafio" de sua carreira no MMA.
A oportunidade para Van surgiu quando ele substituiu Manel Kape, que se lesionou e não pôde enfrentar Royval. O lutador aproveitou a chance para impressionar e garantir sua posição como próximo desafiante ao título.
— Esse moleque pegou o bilhete premiado da fábrica de chocolate, né? Quando o Manel Kape saiu da luta (contra Royval), ele falou que estava apto a lutar, veio e ganhou. Ganhou a oportunidade dele de lutar pelo cinturão. Ganhou do número um da divisão e todo mundo quer ver uma luta nova — declarou o campeão, em entrevista ao "Ag Fight".
Na ocasião, Pantoja vinha da quarta defesa consecutiva de cinturão ao vencer neozelandês Kai Kara-France no UFC 317. O evento, inclusive, contou também com a disputa comentada pelo brasileiro entre Van e Royval, que lutaram logo antes do campeão.
O evento está agendado para o dia 7 de dezembro, segundo o site oficial do UFC. Apesar disso, apenas duas lutas foram confirmadas: Maycee Barber (EUA) x Karine Silva (BRA), no principal, e Mansur Abdul-Malik (EUA) x Antônio Trocoli (BRA), no preliminar. É esperado, no entanto, que a organização anuncie o confronto pelo cinturão do peso-mosca em breve.
