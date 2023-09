O Brasil é um dos protagonistas da noite no UFC 293, que será realizado neste sábado (9). Teremos uma presença brasileira no card principal, Felipe dos Santos, que irá enfrentar o portuguê, Manel Kape. O evento começa a partir das 19:30h (Horário de Brasília), com as premilinares e o principal às 23h, com transmissão do UFC Fight Pass, no streaming. A luta principal será entre Israel Adesanya e Sean Strickland.