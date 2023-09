Chumbinho e Robinson já se enfrentaram em quatro baterias nas etapas do Championship Tour (CT). O placar está 3 a 1 para o brasileiro, e a última foi na grande final do Pro Portugal, onde João venceu sua primeira etapa do circuito. A única bateria que o australiano ganhou foi nas semifinais do Pro Pipeline, também neste ano. As outras duas vitórias do Chumbinho aconteceram em 2022.