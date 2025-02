A 11ª edição do Rio Open começou oficialmente nesta segunda-feira. Além do público tradicional do Rio, o evento reúne pessoas de diversos cantos do Brasil, que já incluíram o torneio no calendário e também como destino de viagem.

O Lance! deu um giro no torneio para saber o que os turistas estão achando da estrutura e, principalmente, como estão driblando o forte calor que tem feito no Rio de Janeiro.

O investidor gaúcho Rodrigo Lacerda falou sobre o desejo de conhecer o Rio Open também conhecer o Rio de Janeiro. Segundo ele, o amigo Cristiano Hammes foi o responsável pelo planejamento da viagem e também por unir as duas vontades.

- Já fazia muito tempo que a gente queria vim (no Rio Open), e meu amigo aqui casou tudo entre conhecer o Rio e também o Rio Open - afirmou Rodrigo, que também estará presente no evento na terça-feira e quarta.

Sobre o calor, Cristiano revelou que a temperatura no Rio Grande do Sul estava semelhante à do Rio de Janeiro, deixando a adaptação mais tranquila. A dupla chegou ao Rio de Janeiro no último sábado e ficará até domingo.

- Semana passada estava muito quente. Claro que aqui tá quente demais, mas nada fora do normal - disse o gremista de 50 anos, que apontou para o seu copo de cerveja simbolizando a forma de se refrescar em meio ao calor de quase 40ºC.

Cristiano Hammes (à esquerda) e Rodrigo Lacerda prestigiam o Rio Open 2025 (Foto: Lance!)

Assim como os gaúchos, os mineiros Mariane Costa Reis, Lidia Maia Moreira e Igor Maia Moreira também se planejaram para prestigiar o maior evento de tênis e marcaram a viagem para o Rio durante o período das disputas.

Dos três, apenas Mariane nunca havia tido a oportunidade de comparecer ao Rio Open. Para ela, mesmo com a forte onda de calor prevista para a semana, a organização está ótima.

- Tudo ótimo, só procurar lugares frescos e se hidratar.

Com garrafas nas mãos e próximos ao ponto de hidratação disponibilizado no evento, o trio contou como tem feito para se refrescar nas altas temperaturas que estão assolando o Rio.

- Muita água gelada, sorvetinho... - disse a estudante Lidia, que foi completada por Igor: - Difícil, tem que procurar a sombra. Se não der, vai no sol mesmo.

Igor Moreira, Lidia Moreira e Mariane Costa aproveitando pontos de hidratação do Rio Open (Foto: Lance!)

Além da segunda-feira, que teve a disputa de quatro brasileiros, o trio também marcará presença nesta terça-feira, que contará com as estreias de Zverev e João Fonseca. Enquanto o alemão enfrenta o chinês Bu Yunchaokete, o brasileiro encara o francês Alexandre Müller.

Alerta de altas temperaturas no Rio Open

A semana do Rio Open será de calor excessivo com a sensação térmica acima dos 50ºC. As previsões são do Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio). Nesta segunda-feira, por exemplo, os termômetros marcaram cerca de 40ºC, já na terça, espera-se 43ºC. O pico deve ocorrer, entretanto, entre 12h e 15h, horário que o evento é aberto para o público.

Onde assistir João Fonseca x Alexandre Müller no Rio Open

A partida entre João Fonseca e Alexandre Müller será realizada na quadra central Guga Kuerten com previsão para começar não antes das 20h (de Brasília). O jogo será transmitido no sportv 3. A temperatura estimada atinge máxima de 36ºC por volta das 14h, mas fica mais amena ao anoitecer, atingindo aproximadamente 29ºC. 🎾O Lance! acompanha o jogo em Tempo Real.