Campinas atropela Suzano e é pentacampeão paulista

O Vôlei Renata (Campinas) conquistou o quinto título do Campeonato Paulista de vôlei masculino - o segundo consecutivo - ao derrotar o Suzano por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/16 e 25/20, na sexta-feira (17), no Ginásio do Taquaral, em Campinas. A equipe campineira já havia vencido o jogo de ida pelo mesmo placar.

O Campinas demonstrou superioridade durante toda a partida decisiva. A vitória consolidou o domínio da equipe na série final, enquanto o Suzano amargou seu terceiro vice-campeonato consecutivo, estendendo para 16 anos o jejum sem conquistas estaduais.

Apesar do revés, o Suzano mantém-se como maior campeão paulista com 10 títulos em sua história. O clube campineiro, por sua vez, chegou ao pentacampeonato estadual com o apoio de uma torcida entusiasmada que compareceu ao ginásio do Taquaral.

Vôlei Renata (Campinas) vence o quinto Paulista de vôlei masculino (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

Como foi a partida?

Durante a partida, o Campinas mostrou eficiência em quadra, cometendo seu primeiro erro apenas no sexto ponto do segundo set, quando o Suzano abriu 4 a 2. Bruninho distribuiu bem as jogadas, contando com o bom aproveitamento de Bruno Lima, que foi o maior pontuador do confronto ao marcar 17 pontos e de Maurício Borges, Adriano e Judson na rede.

No segundo set, Adriano destacou-se no saque, contribuindo para abrir seis pontos de vantagem (20/14) até fechar em 25 a 16.

No terceiro set, mesmo com a tentativa de reação do Suzano através de boas jogadas de Robert, os campineiros mantiveram o controle, abrindo seis pontos (16/10) e garantindo a vitória por 25 a 20.

Vôlei Renata (Campinas) comemora o quinto Paulista de vôlei masculino (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

Adriano (Vôlei Renata) destacou a importância do título após a eliminação da seleção brasileira no Mundial.

— Essa vitória é fruto de todos os outros que fecharam em julho, no início da temporada. Eu cheguei depois e tentei ajudar, participar de alguma forma mesmo de longe, com a Seleção. A eliminação no Mundial (O Brasil caiu na fase de grupos do Mundial das Filipinas, em setembro), foi um golpe muito duro, então esse título é uma superação para nós. No Mundial não deu, mas estamos aqui, buscando a evolução e buscando comemorar com essa torcida maravilhosa. Eu amo Campinas. Eu amo essa torcida — afirmou o ponteiro.

Bruninho valorizou a conquista do Campeonato Paulista.

— A vontade de vencer é sempre muito grande. O Paulista é um campeonato importante, que todos nós queremos vencer sempre. É muito especial ter a família aqui, os amigos, são coisas que não sonhava. É mais um momento especial daqui — disse o levantador.

As duas equipes agora voltam suas atenções para a Superliga Masculina. O Campinas estreia na próxima quarta-feira (23), às 21h, contra o Monte Carmelo, novamente no ginásio do Taquaral. O Suzano entra em quadra um dia antes, na terça-feira (22), também às 21h, enfrentando o São José na Arena Suzano.