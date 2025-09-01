O 10º dia do Mundial de vôlei feminino foi movimentado e decisivo. Os Estados Unidos venceram o Canadá por 3 sets a 0 e avançaram para as quartas de final. Algumas horas depois, a Turquia garantiu a última vaga ao superar a Eslovênia por 3 a 0, completando a lista das seleções classificadas.

As americanas venceram as canadenses com facilidade, com parciais de 25/18, 25/21 e 25/21. O bloqueio foi o principal fundamento para a vitória, resultando em 11 pontos contra apenas quatro do Canadá. As irmãs Avery e Madisen Skinner foram os destaques, com 13 e 12 pontos, respectivamente, além da ponteira Franklin, que também marcou 13. Pelo lado canadense, a ponteira Hilary Johnson, que defenderá o Minas na próxima Superliga, marcou sete pontos.

O jogo entre Turquia e Eslovênia, por sua vez, teve ralis mais disputados, com as parciais 30/28, 25/13 e 29/27. Os destaques foram a turca Melissa Vargas, com 20 pontos, e as eslovenas Sillah e Zatkovic, empatadas com 15 pontos cada.

Turquia vence Eslôvenia e avança no Mudnial de vôlei (Foto: Divulgação Volleyball World)

Confrontos das quartas de final

Holanda x Japão - 3 de setembro - 7h (de Brasília) Itália x Polônia - 3 de setembro - 10h30 (de Brasília) Brasil x França - 4 de setembro - 7h (de Brasília) Turquia x EUA - 4 de setembro - horário a definir

Seleção no Mundial

O Brasil venceu a República Dominicana no último domingo (31) por 3 sets a 1 e avançou para as quartas de final do Mundial. A Seleção Brasileira, que agora se prepara para o mata-mata, reencontrará a França, uma das equipes mais fortes do campeonato e que já deu trabalho na fase de grupos.

No primeiro confronto, as francesas abriram uma vantagem de 2 sets a 0, mas viram as brasileiras reagirem e virarem o jogo, conquistando uma vitória de virada. A partida foi um exemplo de resiliência, algo que a Seleção precisará demonstrar novamente nas quartas de final.