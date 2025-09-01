O técnico da Seleção Brasileira feminina de vôlei, Zé Roberto Guimarães, identificou algumas falhas durante a última partida das brasileiras, contra a República Dominicana no último domingo (31) e pediu mudanças no comportamento das jogadoras. Foram 12 erros não forçados e uma postura apagada no início da partida, válida pelas oitavas de final do Mundial de vôlei.

Apesar do início ruim, o técnico rodou as jogadoras e fez os ajustes necessários para melhorar o desempenho do elenco. Agora, o Brasil enfrenta a França nesta quinta-feira (4), pelas quartas de final, ainda com horário a definir.

— Elas jogaram muito à vontade [no primeiro set]. Sete erros de saque é muito saque errado. É quase um terço do set. Acho que nosso comportamento não foi legal. Isso serve de alerta para o próximo jogo contra a França, que foi muito bem contra a China. Ganhou com muita propriedade, por 3 a 1. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, que ia ser complicado. Menos mal que a gente focou, agrediu mais e conseguiu uma grande vitória, uma passagem para as quartas de final. E agora vem a França, de novo — disse o treinador.

O Brasil, vale lembrar, venceu a França de virada na fase classificatória. A Seleção perdia por 2 sets a 0 e conseguiu sair com a vitória, mostrando a resiliência que Zé Roberto diz ter faltado contra as dominicanas.

— É mata-mata, vale a vida, vale muita coisa. Estamos entre os oito [melhores times] agora, temos outro objetivo. Temos que pensar na França, estudar a França. Para isso, tem que ter energia, tem que fazer a coisa sacudir lá dentro, porque entusiasmo passa, energia passa. É importante que todo mundo entenda isso, que a gente precisa, para não cair bola, para não estourar lá em cima, para buscar bolas quase impossíveis, para a gente ser agressivo no saque, tem que ter essa energia toda — analisou Zé Roberto.

Gabi Guimarães: "Tem que começar a partida com uma agressividade muito grande"

A capitã brasileira, Gabi Guimarães, relembrou o jogo na fase classificatória contra as francesas e reconheceu que o confronto será o mais complicado no caminho do Brasil em direção ao título inédito do mundial de vôlei.

- Agora é zero comemoração. A gente não ganhou nada ainda, e agora a gente enfrenta a França, que só tem crescido, tanto na Liga das Nações como no Mundial, principalmente. Fizeram uma partida incrível contra a China, estão sacando muito bem. A gente tem tido um pouco de dificuldade com os times que estão sacando com bastante eficiência, no side out e nas bolas altas, então, é um ponto de atenção. Temos que entender que a gente tem que começar a partida com uma agressividade muito grande, porque é um time que vai nos pressionar.