Tom Brady vira assunto no Super Bowl entre Patriots e Seahawks: 'Nunca mais'
Equipe de Drake maye foi derrotada neste domingo (8)
Após sete anos, o New England Patriots voltou ao Super Bowl e acabou derrotado pelo Seattle Seahawks. Neste domingo (8), a equipe do quarterback Drake Maye perdeu por 29 a 13, e internautas citaram a lenda Tom Brady, que deu seis títulos ao time de Foxborough.
Durante a temporada, alguns internautas começaram a comparar Drake Maye a Tom Brady, projetando uma nova dinastia da franquia, assim como fez o lendário camisa 12. Contudo, após a derrota deste domingo contra Seattle, outros torcedores criticaram as comparações.
Veja as reações nas redes sociais:
New England Patriots x Seattle Seahawks
Como foi o 1º quarto? 🏈
Na primeira campanha do jogo, o Seattle Seahawks conseguiu avançar do campo de defesa para o de ataque com bons passes de Sam Darnold para A.J. Barner e Cooper Kupp. No entanto, a equipe não conseguiu avançar até o touchdown, mas Jason Myers acertou um field goal de 33 jardas para colocar seu time em vantagem. Em um jogo muito truncado, os Patriots encontraram muitas dificuldades, Drake Maye sofreu dois sacks nos primeiros 15 minutos, e os Seahawks conquistaram a vitória parcial por 3 a 0.
Como foi o 2º quarto? 🏈
No 2º quarto, o Seattle Seahawks conseguiu duas jogadas explosivas com duas boas corridas de Kenneth Walker. No entanto, a defesa dos Patriots impediu novas penetrações, e Jason Myers chutou um field goal de 39 jardas para ampliar a vantagem para o time de Mike Macdonald. Drake Maye seguiu encontrando dificuldades, foi sacado por Rylie Mills e não conseguiu colocar New England no campo de ataque. Na reta final, os Seahawks avançaram com bons passes de Sam Darnold, mas a equipe precisou chutar um novo field goal de 41 jardas restando poucos segundos para o fim do 2º quarto, e Jason Myers converteu seu 3º chute no Super Bowl.
Como foi o 3º quarto? 🏈
No início do 3º quarto, New England Patriots não conseguiu conectar boas jogadas e entregou a bola para os Seahawks após três jogadas. Sam Darnold conduziu boas jogadas para levar seu time ao ataque, e Jason Myers acertou mais um field goal de 41 jardas para ampliar a vantagem de Seattle. Na reta final de um 3º quarto monótono, a defesa dos Seahawks forçou um fumble em Drake Maye recuperado por Byron Murphy para colocar Seattle em ótima posição de campo.
Como foi o 4º quarto? 🏈
Em cinco jogadas após recuperar um fumble, Sam Darnold conectou um passe de 16 jardas para A.J. Barner anotar o primeiro touchdown do jogo. Com o ponto extra de Jason Myers, os Seahawks abriram uma vantagem de 19 a 0 sobre os Patriots. Em resposta, Drake Maye conectou dois grandes passes para Mack Hollins, que anotou um touchdown de 35 jardas, enquanto Borregales acertou o ponto extra para descontar o marcador para 19 a 7. Em um momento decisivo, quarterback de New England arriscou um passe em profundidade e foi interceptado por Julian Love.
Os Seahawks aproveitaram o turnover, avançaram no campo de ataque e Jason Myers chutou um field goal de 26 jardas para ampliar a vantagem de sua equipe para 22 a 7. Na reta final do jogo, Drake Maye sofreu choque com Whiterspoon, e Nwosu interceptou a bola e levou para a endzone para anotar o touchdown derradeiro do jogo. Myers anotou o ponto extra e colocou os Seahawks com 29 a 7 no placar. No fim, a defesa de Seattle relaxou, e os Patriots anotaram um touchdown com Stevenson recebendo um passe de Maye para colocar o placar em 22 a 13 para dar números finais ao duelo.
