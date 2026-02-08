menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Show de Bad Bunny rouba holofotes no Super Bowl: 'Muito melhor que o jogo'

Cantor portorriquenho foi atração do intervalo da partida

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
23:23
Atualizado há 1 minutos
Show de Bad Bunny no Super Bowl
imagem cameraBad Bunny durante o show no Super Bowl (Foto: Neilson Barnard/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)
O Super Bowl LX contou com o show de Bad Bunny, artista porto-riquenho vencedor do Grammy de melhor Álbum do Ano na última semana. A apresentação do artista teve grande repercussão nas redes sociais, e internautas colocaram o show acima do jogo em si, entre New England Patriots e Seattle Seahawks.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O show de Bad Bunny ressaltou a cultura latina, com músicas cantadas em espanhol, além da presença de outro portorriquenho: Ricky Martin. Quem também marcou presença no show foi a cantora Lady Gaga, que dançou com o cantor durante a apresentação. O show foi bastante elogiado por internautas.

➡️ VÍDEO: Os melhores momentos do show de Bad Bunny no Super Bowl

Veja a repercussão nas redes sociais:

Show de Bad Bunny no Super Bowl

Durante o show, diversas bandeiras de países que compõem parte da massa de imigrantes que habita os Estados Unidos foram erguidas. Além delas, o cantor entoou o nome dessas nacionalidades, em trocadilho com o ditado popular norte-americano "God Bless America" (Deus abençoe a América).

Show de Bad Bunny no Super Bowl
Bad Bunny e Lady Gaga (Foto: Neilson Barnard/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

