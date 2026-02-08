Show de Bad Bunny rouba holofotes no Super Bowl: 'Muito melhor que o jogo'
Cantor portorriquenho foi atração do intervalo da partida
- Matéria
- Mais Notícias
O Super Bowl LX contou com o show de Bad Bunny, artista porto-riquenho vencedor do Grammy de melhor Álbum do Ano na última semana. A apresentação do artista teve grande repercussão nas redes sociais, e internautas colocaram o show acima do jogo em si, entre New England Patriots e Seattle Seahawks.
De Colin Kaepernick a Bad Bunny: entenda como NFL e Super Bowl se tornaram palco de lutas sociais
Futebol Americano
Super Bowl: saiba quanto custa um comercial no intervalo da final da NFL
Futebol Americano
Super Bowl: saiba o valor de premiação da final da NFL
Lance! Biz
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O show de Bad Bunny ressaltou a cultura latina, com músicas cantadas em espanhol, além da presença de outro portorriquenho: Ricky Martin. Quem também marcou presença no show foi a cantora Lady Gaga, que dançou com o cantor durante a apresentação. O show foi bastante elogiado por internautas.
➡️ VÍDEO: Os melhores momentos do show de Bad Bunny no Super Bowl
Veja a repercussão nas redes sociais:
Show de Bad Bunny no Super Bowl
Durante o show, diversas bandeiras de países que compõem parte da massa de imigrantes que habita os Estados Unidos foram erguidas. Além delas, o cantor entoou o nome dessas nacionalidades, em trocadilho com o ditado popular norte-americano "God Bless America" (Deus abençoe a América).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias