VÍDEO: Os melhores momentos do show de Bad Bunny no Super Bowl

Bad Bunny foi a atração do Show do Intervalo do Super Bowl LX, neste domingo (8). Simulando uma plantação no gramado do no Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA), o cantor porto-riquenho apostou em uma apresentação simples em "infraestrutura", com pouca pirotecnia e figurinos simples, mas com grande riqueza de significado.

continua após a publicidade

Centenas de dançarinos, uma casa, comércios simples e uma caminhonete 'velha' compuseram o plano de fundo da apresentação.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Lady Gaga

Com uma versão "latinizada" de Die With a Smile, Lady Gaga surpreendeu a todos ao aparecer como convidada surpresa da apresentação. Se engana quem achou que parou aí. Minutos depois da aparição de Gaga, Ricky Martin, referência de música latina, teve uma participação solo.

Lady Gaga faz aparição surpresa no show de Bad Bunny no Super Bowl (Foto: Reprodução)

Bad Bunny levanta luta social no Super Bowl

Bad Bunny é o primeiro homem latino, que canta em espanhol a se apresentar no intervalo da decisão. Além disso, o porto-riquenho já se posicionou contra o presidente norte-americano Donald Trump — que, por conta disso, não assistirá ao jogo no estádio.

continua após a publicidade

Durante o show, diversas bandeiras de países que compõe parte da massa de imigrantes que habita os Estados Unidos foram erguidas. Além delas, o cantor entoou o nome dessas nacionalidades, em trocadilho com o ditado popular norte-americano "God Bless America" (Deus abençoe a América).

Trecho do show de Bad Bunny no Super Bowl (Foto: Reprodução)

Good bless America!... e o Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Brasil, Colômbia, Venezuela, Guiana, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Hunduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Canadá, Porto Rico. Bad Bunny, durante intervalo do Super Bowl

➡️ Super Bowl Halftime: Os maiores shows da história do evento

Cerimônia de casamento

Trecho do show de Bad Bunny no Super Bowl (Foto: Reprodução)

O Grammy de Bad Bunny foi parar no Super Bowl

Bad Bunny venceu o Grammy de Melhor Álbum, Melhor Álbum de Música Urbana e Melhor Performance de Música Global. O troféu da premiação mais conceituada da música foi exibido durante o show de Bad Bunny no Super Bowl.

continua após a publicidade

🕹️ Aposte na vitória do seu time favorito na NFL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável