Rayssa Leal se emociona ao falar da formatura escolar: 'Chorei horrores'

Ela tem duas medalhas olímpicas e uma carreira de fazer inveja a muitos veteranos. Mas Rayssa Leal é ainda uma adolescente. Que passa por fins de ciclos na vida. Um deles, fechou no mês passado ao se formar no ensino médio. Um momento de felicidade e tristeza que precisa ser vivido até por quem já teve a experiência de lidar com a pressão de finais olímpicas.

— Estou triste, chorei horrores. Eu estava desde o quarto ano na escola que eu estudei. A história é muito bonita. E, infelizmente, no Brasil, é um pouco difícil para os atletas que precisam viajar, dar o seu melhor e estudar também. Eu tive que estudar fora e no Brasil não tem aula online. Isso atrapalha um pouco a vida do atleta — comentou Rayssa durante a coletiva pré-SLS.

Agora, com mais tempo livre, a atleta promete passar mais tempo na Europa na próxima temporada. Os projetos futuros ainda são surpresa para o público, mas Rayssa comentou que "filmagens" já estão em andamento.

— Com certeza, ano que vem vou estar mais livre para poder passar mais tempo na Europa e nas Américas filmando. A gente tem vários projetos e vai ser muito legal — concluiu.

Coletiva pré Super Crow com Rayssa Leal (Foto Beatriz Pinheiro)

Saúde mental e terapia são o segredo para o sucesso de Rayssa

Com apenas 17 anos, a Fadinha venceu os últimos três Super Crown em São Paulo e vai em busca do quarto título neste fim de semana. Segundo ela, o segredo para o sucesso tão cedo está entre o equilíbrio físico e mental.

— O trabalho é muito simples, é terapia. A gente está ali com o time, tanto físico, quanto mental. Eu acho que essa é uma das coisas que me deixa bem para entrar dentro da pista, porque somos nós mesmos. A maturidade vem durante as vivências e das coisas que vão acontecer na nossa vida com o passar dos anos.

