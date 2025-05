Oakes renuncia ao posto de chefe de equipe da Alpine; Briatore assume

Oliver Oakes não é mais chefe da Alpine na Fórmula 1. A equipe francesa confirmou a renúncia do britânico nesta terça-feira (6), em comunicado oficial divulgado à imprensa e informou que “aceitou a renúncia com efeito imediato”. Assim, Flavio Briatore, que segue como conselheiro, acumulará a função de Oakes como chefe de equipe.

continua após a publicidade

A notícia emerge em meio à possível troca de Jack Doohan por Franco Colapinto, já especulada para o GP da Emília-Romanha, próxima etapa da F1 2025. O argentino, inclusive, está nos Países Baixos e vai realizar o TPC (ou Testes com Carros Anteriores, em tradução livre) com a equipe francesa em Zandvoort.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— A Alpine anuncia que Oliver Oakes renunciou ao posto de chefe de equipe. O time aceita a renúncia com efeito imediato. A partir de hoje, Flavio Briatore continua como conselheiro executivo e também cobrirá a função performada anteriormente por Oliver Oakes. O time gostaria de agradecer Oliver pelos seus esforços desde que entrou no último verão [no Hemisfério Norte] e por sua contribuição em ajudar a equipe a assegurar o sexto lugar no Mundial de Construtores de 2024. O time não fará mais comentários — escreveu a Alpine no comunicado da saída do dirigente.

continua após a publicidade

Flavio Briatore, que segue como conselheiro, acumulará a função de Oakes como chefe de equipe (Foto: Alpine)

Anunciado em julho de 2024, Oakes foi cacifado ao projeto pelo trabalho à frente da Hitech na Fórmula 2 e Fórmula 3. O engenheiro era o quinto chefe de equipe que deixa a Alpine desde 2020, em intensa troca de comando no time francês.

➡️ Dado histórico favorece Piastri na busca pelo título da F1 em 2025; entenda

Antes de Oliver, Cyril Abiteboul, Marcin Budkowski, Otmar Szafnauer e Bruno Famin passaram pelo posto, mas não conseguiram permanecer por muito tempo como líderes do time de Enstone. A volta de Briatore ao time francês também não tem nem 1 ano: aconteceu em meados de junho de 2024, ainda com Famin na chefia.

continua após a publicidade

A Fórmula 1 retorna na semana que vem, de 16 a 18 de maio, para o GP da Emília-Romanha, o primeiro da temporada 2025 na Europa.