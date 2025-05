Colapinto testa com Alpine em meio a rumores de demissão de Doohan

Franco Colapinto está em Zandvoort, nos Países Baixos, para realizar testes TPC (ou Testes com Carros Anteriores, em tradução livre) com a Alpine. A atividade acontece poucos dias após vir à tona os rumores sobre Jack Doohan ter sido demitido após o GP de Miami para dar espaço ao piloto argentino.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na segunda-feira (5) seguinte ao GP de Miami, o portal The Race informou que Doohan não seguirá como piloto da Alpine na Fórmula 1 a partir do GP da Emília-Romanha, em Ímola, o próximo da temporada 2025.

Em meio aos rumores da troca, a Alpine está promovendo testes TPC, com modelos de pelo menos dois anos, em Zandvoort entre os dias 6 e 7 de maio. Colapinto, no entanto, não vai guiar durante os dois dias. Na terça-feira (6), foi Ritomo Miyata quem ficou encarregado das atividades, enquanto o argentino assume o carro na quarta-feira (7).

continua após a publicidade

Jack Doohan no GP de Miami de F1 (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Segunda substituição para Colapinto na F1

Caso a troca seja confirmada, Colapinto chega para se tornar titular da Alpine com nove corridas no currículo, de quando substituiu Logan Sargeant na reta final da temporada 2024 na Williams. Ao todo, o argentino somou cinco pontos e teve o oitavo lugar no GP do Azerbaijão como melhor resultado.

Doohan, por sua vez, deixa a Alpine após apenas sete etapas. O australiano estreou na equipe de Enstone no GP de Abu Dhabi de 2024 e começou a temporada 2025 extremamente pressionado pela presença de Colapinto. A situação piorou quando não conseguiu acompanhar o ritmo do companheiro Pierre Gasly e colecionou acidentes, com o destaque negativo sendo a batida no TL2 do GP do Japão, quando tentou fazer a curva 1 de Suzuka com o DRS acionado.

continua após a publicidade

➡️ Mercedes defende McLaren em briga com Red Bull na F1; entenda

A Fórmula 1 retorna na semana que vem, de 16 a 18 de maio, para o GP da Emília-Romanha, o primeiro da temporada 2025 na Europa.