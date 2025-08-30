menu hamburguer
Seleção de vôlei sonha com o fim do tabu e luta por título inédito

O Brasil busca recuperação após 2° lugar na VNL

gabi-guimarães-vnl-volei-brasil-liga-das-nações
Gabi Guimarães foi eleita a melhor ponteira da VNL Feminina, com Myriam Sylla (Foto: Divulgação/Volleyball World)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/08/2025
06:00
A Seleção Brasileira de vôlei está classificada para as oitavas de final do Mundial e mira quebrar um tabu histórico. Apesar de ser uma das maiores potências do esporte, a equipe nunca conquistou o campeonato, um feito que também é buscado por seleções como Polônia, Peru, Romênia e Coreia do Sul.

Mesmo nunca tendo alcançado o lugar mais alto do pódio, o Brasil chegou à final em quatro ocasiões: em 1994, quando perdeu para Cuba; em 2006 e 2010, com derrotas para a Rússia; e em 2022, na final contra a Sérvia.

Com o bom desempenho na Liga das Nações, sendo derrotada apenas pelas italianas na final, e a campanha perfeita na fase de grupos do Mundial (três vitórias em três jogos), a equipe está entre as favoritas e vai em busca de seu primeiro título.

brasil 3 x 0 porto rico mundial de vôlei feminino
Seleção Brasileira de vôlei no Mundial (Foto: Volleyball World)

Maiores Campeões

  1. União Soviética - 5 títulos (1952, 1956, 1960, 1970, 1990)
  2. Cuba - 3 títulos (1978, 1994, 1998)
  3. Japão - 3 títulos (1962, 1967, 1974)
  4. Sérvia - 2 títulos (2018, 2022)
  5. China - 2 títulos (1982, 1986)
  6. Rússia - 2 títulos (2006, 2010)
  7. Itália - 1 título (2002)
  8. Estados Unidos - 1 título (2014)

Últimos dez campeões

  1. 2022: Sérvia
  2. 2018: Sérvia
  3. 2014: Estados Unidos
  4. 2010: Rússia
  5. 2006: Rússia
  6. 2002: Itália
  7. 1998: Cuba
  8. 1994: Cuba
  9. 1990: União Soviética
  10. 1986: China

Datas e horário do Mundial de vôlei feminino

Sexta-feira (29)

  • Países Baixos x Sérvia - às 7h (de Brasília)
  • Japão x Tailândia - às 10h30 (de Brasília)

Sábado (30)

  1. Itália x Alemanha - às 7h (de Brasília)
  2. Polônia x Bélgica - às 10h30 (de Brasília)

Domingo (31)

  • China x França - às 7h (de Brasília)
  • Brasil x República Dominicana - às 10h30 (de Brasília)

Segunda-feira (1)

  • Estados Unidos x Canadá - às 7h (de Brasília)
  • Turquia x Eslovênia - às 10h30 (de Brasília)

