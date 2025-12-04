Gerente da SLS promete 'grandes novidades para o Brasil' em 2026
Matt Rodriguez participou de evento antes do Super Crown em São Paulo
- Matéria
- Mais Notícias
O ápice da SLS (Street League Skateboarding) acontece neste fim de semana com a disputa do Super Crown, que definirá os campeões de 2025. O evento acontece pelo quarto ano consecutivo em São Paulo e, segundo o gerente geral da liga, Matt Rodriguez, novidades estão previstas para 2026.
Dicionário do skate: tudo o que você precisa saber para acompanhar o Super Crown
Mais Esportes
Veja quanto Rayssa Leal pode faturar com o título do Super Crown
Mais Esportes
Com Rayssa Leal, Super Crown acontece em São Paulo; entenda o torneio
Mais Esportes
➡️Rayssa Leal se emociona ao falar da formatura escolar: 'Chorei horrores'
➡️Rayssa Leal e mais: como os principais skatistas chegam ao Super Crown?
O dirigente participou de evento, na manhã desta quinta-feira (4), ao lado dos skatistas Rayssa Leal, Giovanni Viana, Chloe Covell, Felipe Gustavo e Filipe Mota, e foi bastante instigado pelos atletas a confirmar uma possível nova edição de Super Crown no Brasil no próximo ano.
— Estou animado, não vou dizer o quê, mas temos coisas bem especiais planejadas para 2026, estou animado para voltar. Temos grandes planos para o Brasil no próximo ano - declarou Rodriguez.
O SLS Super Crown reúne os principais skatistas do circuito mundial e tem sido um evento de grande apelo para o público brasileiro. Em 2024, mais de 16,5 mil pessoas compareceram ao Ginásio do Ibirapuera e testemunharam o histórico tricampeonato de Rayssa Leal.
— Toda vez que voltamos para cá, nos lembramos do porquê o Super Crown volta para cá sempre. A paixão aqui não se vê, ela se sente, nas ruas, nas pistas, nas arenas, é o verdadeiro espírito do skate. Não é apenas sobre coroar um novo campeão, mas sobre devolver algo para a comunidade e inspirar a próxima geração - disse.
Veja a programação do SLS Super Crown
Sábado (6) - Eliminatórias masculina e feminina
- 9h00 – 17h00 Abertura dos Portões
- 10h00 – 11h30 Treino Feminino
- 10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience
- 11h30 – 12h45 Eliminatórias Super Crown Feminino
- 13h00 – 14h00 Treino Masculino
- 14h00 – 17h00 Eliminatórias Super Crown Masculino
Domingo (7) - Finais masculina e feminina
- 9h00 – 16h00 Abertura dos Portões
- 9h15 – 10h15 Treino Masculino
- 10h15 – 11h15 Treino Feminino
- 11h15 – 12h30 Final Super Crown Feminino
- 12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience
- 13h00 – 14h00 Treino Masculino
- 14h00 – 15h15 Final Super Crown Masculino
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias