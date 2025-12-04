menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Gerente da SLS promete 'grandes novidades para o Brasil' em 2026

Matt Rodriguez participou de evento antes do Super Crown em São Paulo

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 04/12/2025
13:37
sls-super-crown-2024
imagem cameraSão Paulo recebe o Super Crown pelo quarto ano consecutivo (Foto: Divulgação / SLS)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O ápice da SLS (Street League Skateboarding) acontece neste fim de semana com a disputa do Super Crown, que definirá os campeões de 2025. O evento acontece pelo quarto ano consecutivo em São Paulo e, segundo o gerente geral da liga, Matt Rodriguez, novidades estão previstas para 2026.

O dirigente participou de evento, na manhã desta quinta-feira (4), ao lado dos skatistas Rayssa Leal, Giovanni Viana, Chloe Covell, Felipe Gustavo e Filipe Mota, e foi bastante instigado pelos atletas a confirmar uma possível nova edição de Super Crown no Brasil no próximo ano.

— Estou animado, não vou dizer o quê, mas temos coisas bem especiais planejadas para 2026, estou animado para voltar. Temos grandes planos para o Brasil no próximo ano - declarou Rodriguez.

O SLS Super Crown reúne os principais skatistas do circuito mundial e tem sido um evento de grande apelo para o público brasileiro. Em 2024, mais de 16,5 mil pessoas compareceram ao Ginásio do Ibirapuera e testemunharam o histórico tricampeonato de Rayssa Leal.

— Toda vez que voltamos para cá, nos lembramos do porquê o Super Crown volta para cá sempre. A paixão aqui não se vê, ela se sente, nas ruas, nas pistas, nas arenas, é o verdadeiro espírito do skate. Não é apenas sobre coroar um novo campeão, mas sobre devolver algo para a comunidade e inspirar a próxima geração - disse.

Rayssa Leal foi a primeira tricampeã do SLS
Rayssa Leal foi a primeira tricampeã do SLS (Foto: Divulgação/SLS)

Veja a programação do SLS Super Crown

Sábado (6) - Eliminatórias masculina e feminina

  • 9h00 – 17h00 Abertura dos Portões
  • 10h00 – 11h30 Treino Feminino
  • 10h15 – 11h15 Sessão de Autógrafos SLS Experience
  • 11h30 – 12h45 Eliminatórias Super Crown Feminino
  • 13h00 – 14h00 Treino Masculino
  • 14h00 – 17h00 Eliminatórias Super Crown Masculino

Domingo (7) - Finais masculina e feminina

  • 9h00 – 16h00 Abertura dos Portões
  • 9h15 – 10h15 Treino Masculino
  • 10h15 – 11h15 Treino Feminino
  • 11h15 – 12h30 Final Super Crown Feminino
  • 12h30 – 13h30 Sessão de Autógrafos SLS Experience
  • 13h00 – 14h00 Treino Masculino
  • 14h00 – 15h15 Final Super Crown Masculino

