F1: Toto Wolff revela que não negociou com Verstappen por promessa a Hamilton

Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes na Fórmula 1, compartilhou detalhes sobre as negociações de pilotos, destacando a saída de Lewis Hamilton e a busca por um substituto. O documentário Drive to Survive capturou Wolff discutindo potenciais candidatos para substituir Hamilton, que se transferiu para a Ferrari.

continua após a publicidade

➡️ F1: Aston Martin mira organização ‘mais enxuta e eficiente’ para Newey ‘criar carro de 2026’

Wolff mencionou que havia prometido a Hamilton não negociar com Max Verstappen enquanto ele estivesse na equipe.

- Não falei com ele porque prometi a Lewis que não negociaria com ele. Mas vou falar com Max agora - disse Wolff.

Carlos Sainz e Fernando Alonso também foram considerados para o posto, mostrando a ampla busca da Mercedes por talento. A situação com Verstappen, no entanto, foi complicada. Wolff admitiu a dificuldade em atrair Verstappen para a Mercedes.

Valtteri Bottas, Toto Wolff e Lewis Hamilton formaram parceria por cinco anos consecutivos (Foto: Divulgação/Mercedes)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- É difícil com Max. Acho que há apenas 1% de chance de convencê-lo a mudar de ideia - declarou Wolff, sugerindo que a Red Bull manteve seu piloto apesar dos esforços da Mercedes.

continua após a publicidade

Essas revelações fornecem uma visão das dinâmicas internas e das negociações de pilotos na Fórmula 1, um aspecto do esporte frequentemente envolto em mistério. A transferência de Hamilton para a Ferrari e a subsequente busca da Mercedes por um substituto à altura destacam a constante evolução e as estratégias das equipes de ponta.