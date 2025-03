Felipe Drugovich na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Felipe Drugovich é um piloto brasileiro de automobilismo que ganhou notoriedade ao conquistar o título da Fórmula 2 em 2022. Seu desempenho dominante na categoria de acesso abriu portas para sua entrada na Fórmula 1 como piloto de testes e reserva da equipe Aston Martin. Apontado como um dos talentos mais promissores do Brasil nos monopostos, Drugovich busca consolidar sua carreira no automobilismo de elite, enquanto também se aventura em outras competições, como o endurance. O Lance! te conta tudo sobre Felipe Drugovich na Fórmula 1.

Biografia do piloto

Felipe Drugovich Roncato nasceu em 23 de maio de 2000, na cidade de Maringá, Paraná. Desde pequeno, demonstrou interesse por automobilismo e iniciou sua carreira no kart, competindo tanto no Brasil quanto na Europa. Com ascendência italiana e croata, o piloto carrega consigo um sobrenome que remete a uma tradição familiar no automobilismo, já que seus tios também foram pilotos.

A transição de Drugovich para os monopostos ocorreu em 2016, quando disputou o campeonato da Fórmula 4 Alemã, terminando em 12º lugar. No ano seguinte, mostrou um crescimento notável ao se tornar um dos principais competidores tanto na Fórmula 4 Italiana quanto na F4 Alemã, conquistando sete vitórias e terminando o campeonato alemão na terceira posição. Em 2018, sua carreira decolou ao vencer o Euroformula Open, acumulando impressionantes 14 vitórias em 16 corridas.

Carreira na Fórmula 1

A performance de Felipe Drugovich na Fórmula 2 o colocou no radar das equipes da Fórmula 1. Em 2022, competindo pela MP Motorsport, conquistou o título da categoria com uma temporada dominante, somando cinco vitórias e 11 pódios. Seu desempenho o levou a assinar com a Aston Martin como piloto reserva e de desenvolvimento para a temporada 2023 da Fórmula 1.

Durante 2023, Drugovich participou de diversos testes com a equipe britânica, incluindo sessões de treinos livres nos GPs da Itália e Abu Dhabi. Ele também foi uma das opções consideradas para substituir Lance Stroll no início da temporada, quando o canadense sofreu um acidente e ficou impossibilitado de participar dos testes de pré-temporada. Contudo, Stroll se recuperou a tempo e disputou a temporada normalmente.

Em 2024, Drugovich manteve seu papel na Aston Martin e seguiu acumulando quilometragem em testes privados. Ele também ampliou sua experiência ao disputar a European Le Mans Series e participou das 24 Horas de Le Mans na classe Hypercar, defendendo a Cadillac Whelen Racing.

Números de Felipe Drugovich na Fórmula 1

Apesar de ainda não ter disputado um Grande Prêmio oficial na Fórmula 1, Felipe Drugovich já acumulou experiência significativa nos bastidores da categoria. Com participações em testes e treinos livres, ele busca consolidar sua posição como um potencial piloto titular no futuro. Confira alguns de seus principais números na categoria:

Anos na F1: 2023-presente (piloto reserva e de testes)

Equipes: Aston Martin

Treinos Livres disputados: 3 (Itália 2023, Abu Dhabi 2023 e México 2024)

Testes privados: Mais de 5000 km percorridos

Curiosidades

Campeão dominante: Drugovich conquistou o título da Fórmula 2 em 2022 com 101 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, a maior diferença desde a criação da categoria. Rejeitou a IndyCar: Em 2023, recebeu uma proposta para testar um carro da IndyCar, mas optou por manter seu foco na Fórmula 1. Experiência no endurance: Participou das 24 Horas de Le Mans e competiu na European Le Mans Series em 2024, adaptando-se a protótipos de endurance. Multicultural: Possui cidadania italiana e fala fluentemente inglês, italiano e espanhol, além do português.

Por onde anda Felipe Drugovich

Atualmente, Felipe Drugovich segue como piloto reserva e de testes da Aston Martin na Fórmula 1, enquanto também amplia sua experiência no automobilismo endurance. Em 2025, ele disputará a temporada da IMSA SportsCar Championship pela Cadillac Whelen, mantendo-se ativo nas competições enquanto aguarda uma oportunidade de se tornar titular na F1. Com um currículo vitorioso nas categorias de base, Drugovich continua como um nome promissor para o futuro do Brasil na elite do automobilismo mundial.