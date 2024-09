Torneio preparatório para o NBB começou no fim de semana; veja resultados

Temporada começa no dia 12 de outubro (Foto: Reprodução)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 30/09/2024 - 17:13 • Brasília (DF)

O último domingo (29) marcou o início do Torneio de Abertura do NBB, competição com caráter amistoso de preparação para o Novo Basquete Brasil, que começa em outubro. No primeiro duelo, o Flamengo venceu o Brasília por 79 a 68, enquanto no segundo o Minas bateu o Caxias do Sul por 91 a 76.

O grande nome do Fla na partida foi Gui Deodato. O jogador anotou 19 pontos e comandou a vitória da equipe. Siewert e Alexey também tiveram um bom desempenho, com 14 pontos cada. Por outro lado, o cestinha foi Nesbitt, do Brasília, com 22 pontos. Lucas se destacou pelo time da capital federal, com um duplo-duplo de 13 pontos e 10 assistências.

Dessa forma, os cariocas largaram na frente e encaminharam a classificação para a próxima fase. O próximo duelo do Flamengo é o clássico diante do Botafogo, nesta segunda-feira (30), às 19h45, pela segunda rodada do Torneio de Abertura do NBB.

“Nós, enquanto Flamengo, estamos nos conhecendo ainda. Não é um time completamente novo, já existia um entrosamento porque eu já havia jogado algumas semanas com o Alexey e com o Shaq (Johnson) juntos, mais o Franco (Balbi), estamos cada dia melhor. Tivemos os amistosos na Espanha que foram muito bons. É uma questão de tempo para crescermos e chegarmos no lugar quer queremos. Ainda estamos muito aquém, mas eu estou feliz, principalmente por ter começado um torneio tão importante para nós, vencendo”, disse Gui, após o duelo.

(Foto: Matheus Maranhão)

Já no outro confronto, pelo grupo B, o Minas venceu o Caxias do Sul na Arena UniBH, em Belo Horizonte, com boa atuação de Paranhos, que marcou 14 pontos. Yuri e Rafa Mineiro com 13 e 11 pontos, respectivamente, também se destacaram. Pelo lado do time gaúcho, Vini Chagas foi o cestinha, com 19 pontos.

“Consideramos todas essas oportunidades boas para nos testarmos, ver como estamos como uma unidade, focamos muito nisso, em coisas não negociáveis, como energia, comunicação, todo mundo junto brigando pelo mesmo propósito. Ficou claro hoje que o nosso time não tem individualismo, egoísmo, todo mundo está focado num objetivo”, disse Yuri, depois do confronto.

O próximo duelo da chave acontece nesta segunda-feira (30), quando o Caxias do Sul encara o Vasco, às 17h30 (de Brasília). Já as semifinais do Torneio de Abertura do NBB acontecem na quinta-feira (3) e a decisão na sexta-feira (4).