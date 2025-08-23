menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Torcida vai ao êxtase com prata do Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica; vídeo

Equipe é vice-campeã da competição

Reação da torcida no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)
imagem cameraReação da torcida no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 23/08/2025
23:40
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Seleção Brasileira de conjunto conquistou uma prata inédita no Mundial de Ginástica Rítmica. Disputando em casa, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, a torcida não ficou nada quieta quando soube do resultado do desempenho das "leoas", como as meninas da equipe são conhecidas. Veja a reação do público durante o anúncio e pódio abaixo:

continua após a publicidade

O êxtase da torcida não é por menos: é o primeiro pódio do Brasil em um Mundial de Ginástica Rítmica. O melhor resultado havia sido um quinto lugar em 2022. Outro ponto que colaborou foi a evolução do país em um ano. Nas Olimpíadas de Paris, a equipe foi nono, 12 meses depois, a mesma equipe vai ao pódio em casa.

A torcida está sendo uma peça importante no Mundial de Ginástica Rítmica. O conjunto escolheu "Evidências" como trilha sonora da apresentação da série mista, justamente para abalar o público. As leoas já esperavam tanto a festa, que treinavam para as apresentações com o barulho da torcida do Flamengo.

continua após a publicidade

O conjunto brasileiro volta ao tablado neste domingo (24) para a disputa individual de séries. Ás 12h50, a equipe faz a disputa no simples e, às 15h50, é a hora da série mista, com "Evidências".

Conjunto do Brasil ganha medlha de prata no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
Conjunto do Brasil ganha medlha de prata no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)

Formato de competição

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

Confira o resultado geral da competição de conjunto no Mundial de Ginástica Rítmica

  1. 1º - Japão - 55.550 pontos
  2. 2º - Brasil - 55.250 pontos
  3. 3º - Espanha - 54.750 pontos
  4. 4º - China - 53.250 pontos
  5. 5º - Israel - 53.150 pontos
  6. 6º - Bulgária - 53.150 pontos
  7. 7º - Polônia - 52.700 pontos
  8. 8º - Alemanha - 51.800 pontos
  9. 9º - Ucrânia - 51.200 pontos
  10. 10º - França - 50.300 pontos

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias