A Seleção Brasileira de conjunto conquistou uma prata inédita no Mundial de Ginástica Rítmica. Disputando em casa, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, a torcida não ficou nada quieta quando soube do resultado do desempenho das "leoas", como as meninas da equipe são conhecidas. Veja a reação do público durante o anúncio e pódio abaixo:

O êxtase da torcida não é por menos: é o primeiro pódio do Brasil em um Mundial de Ginástica Rítmica. O melhor resultado havia sido um quinto lugar em 2022. Outro ponto que colaborou foi a evolução do país em um ano. Nas Olimpíadas de Paris, a equipe foi nono, 12 meses depois, a mesma equipe vai ao pódio em casa.

A torcida está sendo uma peça importante no Mundial de Ginástica Rítmica. O conjunto escolheu "Evidências" como trilha sonora da apresentação da série mista, justamente para abalar o público. As leoas já esperavam tanto a festa, que treinavam para as apresentações com o barulho da torcida do Flamengo.

O conjunto brasileiro volta ao tablado neste domingo (24) para a disputa individual de séries. Ás 12h50, a equipe faz a disputa no simples e, às 15h50, é a hora da série mista, com "Evidências".

Conjunto do Brasil ganha medlha de prata no Mundial de Ginástica Rítmica (Foto: Ivan Carvalho / CBG)

Formato de competição

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

