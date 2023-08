Se aproximando do GP da Itália, que acontece neste final de semana, os torcedores da Ferrari resolveram mostrar apoio a Felipe Massa, nesta quinta-feira (31). Em meio ao processo de pedido de reconhecimento do título de 2008, os "tifosis" - como são chamados os fãs da equipe italiana - estenderam uma faixa de apoio ao brasileiro com a seguinte frase em italiano: "Felipe Massa, campeone del mondo 2008" (Felipe Massa, campeão do mundo de 2008).