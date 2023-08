O ex-piloto Felipe Massa enviou uma carta às principais entidades do automobilismo para contestar o título da Fórmula 1 de 2008, conquistado por Lewis Hamilton. A medida é o passo inicial para mover uma ação contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Formula One Management (FOM). A iniciativa do brasileio tem como motivação uma fala do ex-chefão da organização, Bernie Ecclestone, que admitiu ter ciência do "Singapuragate" ocorrido naquela temporada. As informações são do "ge".