No entanto, Verstappen pode colocar água na cerveja dos ferraristas, caso vença esta etapa. O piloto caminha para uma das temporadas mais dominantes da história da Fórmula 1. Até aqui, ele só não venceu duas corridas, ganhas pelo companheiro de equipe da RBR, Sergio Pérez. Além disso, os últimos sete GPs terminaram com o holandês no lugar mais alto do pódio.