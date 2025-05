Topuria agradece Charles do Bronx, mas dispara: ‘Tem que pagar o preço por Islam’

Charles do Bronx e Ilia Topuria irão se enfrentar pelo cinturão vago do peso leve do UFC, no dia 28 de junho, no UFC 317. Após o anúncio do combate, o espanhol-georgiano concedeu uma entrevista coletiva, na última quinta-feira (15), onde falou sobre o duelo que terá contra o brasileiro. No evento, o ex-campeão do peso pena agradeceu o adversário, mas afirmou que Oliveira irá "pagar o preço" por Islam Makhachev, antigo detentor do título até 70,3kg, que subiu para o meio-médio.

continua após a publicidade

➡️ Brasileiro se oferece para lutar contra carrasco de Poatan no UFC: ‘Vamos lá’

"Da maneira menos dolorosa possível"

Em coletiva realizada em Alicante, na Espanha, Ilia Topuria foi perguntado sobre o combate que fará contra Charles do Bronx, no UFC 317, em junho. O espanhol agradeceu o brasileiro por aceitar a luta, mas que ele irá pagar o preço por Islam Makhachev, que, segundo Ilia, fugiu de o enfrentar.

— Gostaria de agradecer ao Charles por aceitar o desafio. Algo que o Islam (Makhachev) não fez, e ele (Charles) tem que pagar o preço pelo Islam. Sinceramente, sinto muito por Charles, mas, no fim das contas, é o meu trabalho — iniciou Topuria, que completou ao afirmar que irá derrotar brasileiro "da maneira menos dolorosa possível".

continua após a publicidade

— Não sei (como será o desfecho da luta), com o Oliveira. A verdade é que o que for menos doloroso para ele, é o que eu vou fazer, pois gosto muito dele — completou.

Ilia Topiuria e Charles do Bronx vão se enfrentar no combate principal do UFC 317 (Foto: Reprodução/UFC)

Provocações a Islam Makhachev

Na coletiva de imprensa, Ilia Topuria criticou o ex-campeão do peso leve Islam Makhachev, que subiu para o meio-médio após a vitória de Jack Della Maddalena sobre Belal Muhammad, no UFC 315, realizado no último domingo (11). Segundo o espanhol, o russo é "um dos maiores hipócritas que já viu" por não aceitar o combate e ir para outra categoria lutar pelo cinturão.

continua após a publicidade

— O maior hipócrita que já vi. Ele me disse que não queria me dar a oportunidade porque eu era o cara pequeno, e agora o cara pequeno é ele, que está procurando a mesma oportunidade que eu — disparou o ex-campeão do peso pena.

Na rede social "X", Makhachev respondeu Topuria e devolveu a provocação ao afirmar que o espanhol "não é ninguém" no peso leve.

Tradução: "A diferença entre mim e você é que fiquei no topo da lista da minha divisão e passei para a próxima, mas você escapou de dois concorrentes que tiveram vitórias consecutivas de 5 a 9 no peso pena. Você não é ninguém no peso leve, só um espanhol boca-grande com um corte de cabelo bacana. Vai ganhar uma e a gente conversa."

Rapidamente, também no "X", Topuria respondeu e voltou a afirmar que Makhachev "correu" ao não aceitar a luta entre os dois.

Tradução: "A diferença entre mim e você é que eu sou homem e você covarde. Eu falo e luto. Você fala e se esconde. Correu para longe, sem deixar pistas. Você é um garotinho."

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte