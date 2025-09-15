Brasil conquista vagas no Mundial de Flag Football, novidade para LA 2028

As seleções brasileiras de flag football, esporte incluído no programa olímpico dos Jogos de Los Angeles 2028, garantiram a classificação para o Mundial da modalidade de 2026. No último fim de semana, o Brasil ficou em quinto lugar nas eliminatórias da competição, a Copa América de Flag Football. Ao todo, foram distribuídas cinco vagas para seleções de cada gênero do continente.

continua após a publicidade

➡️Lucas Chumbo é nomeado o melhor do mundo em ondas gigantes

O torneio continental aconteceu em Penonomé, província de Coclé, no Panamá, entre os dias 12 e 14 de setembro. A equipe feminina integrou o Grupo A, ao lado de Panamá, Estados Unidos, Colômbia e Jamaica, e terminou em terceiro lugar. Na disputa pela quinta colocação, uma vitória por 46 a 4 sobre a Guatemala garantiu a classificação ao Brasil. O título ficou com o México, seguido de Canadá e Estados Unidos.

No masculino, o Brasil também terminou a primeira fase como terceiro colocado de seu grupo, que incluía Estados Unidos, Guatemala, Canadá e Colômbia. Na definição do quinto lugar, a seleção conseguiu uma vitória sobre o Chile, por 42 a 16, e Argentina, por 7 a 0, para confirmar a vaga.

continua após a publicidade

Flag football foi incluído no programa olímpico para LA 2028 (Foto: Yan Barros/Brasil Onças)

Flag football nas Olimpíadas

O flag football, versão do futebol americano com menos contato, foi incluída no programa olímpico dos Jogos de Los Angeles 2028 como um esporte adicional, isto é, incluído especificamente para esta edição pelo Comitê Organizador. Além do flag football, foram inseridos o beisebol/softbol, críquete, squash e lacrosse.

Por ter menos contato, a modalidade dispensa o uso de equipamentos como capacetes, joelheiras e ombreiras, comuns no futebol da bola oval. No futebol americano, é necessário derrubar o oponente para parar uma jogada. No flag, basta arrancar uma fita (flag) do jogador adversário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico