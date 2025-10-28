NFL com Lacalle: quem está na corrida pelo MVP de 2025?

Estamos prestes a encarar a metade da temporada regular da NFL e, como sempre, o prêmio de MVP começa a ganhar contornos mais claros. Isso sem deixar de ter algumas surpresas, também. A disputa pela nomeação de 2025 envolve jogadores mais experientes, que sempre estão na briga, e alguns que passaram a ser considerados por agora, devido a grande performance que vêm fazendo.

Eu não vou colocar aqui um ranking de quem deve ser o MVP de 2025, mas sim, listá-los para você. Até porque existe muita água para rolar por baixo da ponte. Mas eu te adianto que, para mim, dois nomes despontam um pouco mais do que os demais: Jonathan Taylor, Running Back do Indianapolis Colts e, claro, ele: Patrick Mahomes, Quarterback do Kansas City Chiefs.

Do lado do Mahomes, o QB mais falado da NFL no momento, temos visto uma versão um pouco mais humana do atleta. Isso porque, nos primeiros anos, parecia, sim, que ele não era desse planeta. Jogadas mirabolantes o tempo inteiro, um ataque dominante e muita imponência sobre o adversário. Não que agora não esteja assim. Mas os Chiefs começara 0-2 pela primeira vez em muito tempo e voltou a ir bem por agora. Claro que MUITO por conta do seu Quarterback. E é por isso que ele está um pouco à frente dos demais QBs da disputa. Ele é completamente indispensável para os Chiefs, que mesmo sem recebedores à altura, conseguiu dar a volta por cima com vitórias suadas e, claro, com uma bela performance de seu melhor jogador em campo.

O sucesso do Indianapolis Colts é tão grande que temos dois jogadores da equipe aparecendo entre os favoritos. O primeiro, um Running Back. Jonathan Taylor já tem 850 jardas terrestres e 12 touchdowns em apenas 8 jogos da temporada 2025 da NFL. E isso é assustador. É raro ver um RB com números de MVP hoje em dia, mas Taylor tem sustentado a candidatura com atuações dominantes semana após semana.

No mesmo setor, temos Daniel Jones. Um Quarterback que passou 5 temporadas nos Giants e não conseguiu nada além de chegar aos playoffs e ser derrotado. Nos Colts temos visto um outro Quarterback. Alguém que sabe dominar uma partida e liderar um ataque. Já são 2.062 jardas, 13 touchdowns e apenas 3 interceptações. Ah, e claro, 7 vitórias na conta (muito por causa da OL que dá respiro para ele e Jonathan Taylor). Ele se renovou e merece ser citado na lista de MVP.

Mas a grande história dessa corrida até aqui talvez seja Drake Maye, o jovem Quarterback dos Patriots, que aparece na lista do MVP da NFL de 2025. Maye transformou uma equipe desacreditada em uma das mais quentes da liga, com cinco vitórias seguidas. No triunfo sobre o Cleveland Browns, uma das melhores defesas da NFL, lançou para 282 jardas e três touchdowns. O garoto está crescendo rápido demais para ser ignorado.

Mais abaixo, Baker Mayfield continua liderando um Tampa Bay Buccaneers de 6-2, mesmo em um jogo mais apagado contra o New Orleans Saints (152 jardas e nenhum touchdown). Era o meu candidato a MVP até duas semanas atrás. Os dois últimos jogos mostraram que Baker ainda precisa jogar mais para ganhar o prêmio. Mas não posso deixar de ser justo com o QB, que tem enfrentado um elenco muito lesionado e mesmo assim tem conseguido arrancar boas vitórias.

Correndo por fora, Jared Goff, que mantém o Detroit Lions firme com campanha 5-2, sendo o cérebro de um dos ataques mais equilibrados da liga (15 TDs e 1.631 jardas aéreas), e Jordan Love, do Green Bay Packers, que reacendeu o ataque do time de Wisconsin ao lançar 360 jardas e três touchdowns na vitória sobre o Pittsburgh Steelers (encarando o ex-mentor Aaron Rodgers).

Se a temporada terminasse hoje, o favoritismo ainda estaria com Jonathan Taylor e Patrick Mahomes. Mas é difícil ignorar o que Drake Maye está fazendo em New England, ou o impacto que Daniel Jones está tendo nos Colts. A NFL adora narrativas, e esses "renascimentos" costumam pesar muito no voto final.