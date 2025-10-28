Milena Titoneli conquistou a medalha de prata na categoria até 67kg do Mundial de Taekwondo em Wuxi, na China. A atleta brasileira de 27 anos alcançou o resultado nesta terça-feira (28), após ser superada pela húngara Luana Marton na decisão. Esta é a terceira medalha do Brasil na edição, que já havia garantido dois ouros com Maria Clara Pacheco e Henrique Marques nos dias anteriores.

A paulista chegou à final após vencer quatro adversárias consecutivas, mas não conseguiu superar Marton, que venceu o confronto em dois rounds. Com este resultado, Titoneli amplia sua coleção de medalhas em campeonatos mundiais.

Campanha de Milena

Na trajetória até a decisão, Milena superou a mexicana Leslie Soltero na primeira fase, a russa Viktoria Zhelezno nas oitavas de final, a egípcia Aya Shehata nas quartas e a nigeriana Elizabeth Oluchi Anyanacho na semifinal. O combate da semifinal se destacou pela virada de Titoneli nos segundos finais.

A final da categoria até 67kg foi o destaque do dia para a delegação brasileira, que já havia celebrado resultados expressivos anteriormente. Titoneli retornou à seleção brasileira em 2025 após ficar fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando foi derrotada por Caroline Santos na seletiva nacional.

O desempenho de Milena no Mundial de 2025 mantém sua trajetória de conquistas na competição. A atleta já havia subido ao pódio em duas edições anteriores, obtendo medalhas de bronze em 2019 e 2022, o que torna esta sua terceira medalha em mundiais.

Brasil brilha no Mundial de Taekwondo

O Brasil apresenta desempenho notável neste Mundial. Antes da prata de Milena, o país conquistou dois ouros inéditos. Na sexta-feira passada, Maria Clara Pacheco venceu na categoria até 57kg, tornando-se campeã mundial duas décadas após Natália Falavigna em 2005, que até então era a única medalha de ouro brasileira na história da competição. Na segunda-feira, Henrique Marques derrotou o chinês Qizhang Xiang por 2 a 0 na final da categoria até 80kg, garantindo o primeiro ouro masculino do Brasil em Mundiais de taekwondo.