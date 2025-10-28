O marchador olímpico Matheus Corrêa alcançou sua melhor marca em provas de rua nos 20 km durante o Mundial de Atletismo em Tóquio, realizada em setembro de 2025. A competição foi disputada sob temperaturas próximas aos 40 graus, um contraste significativo com as baixas temperaturas de Blumenau, onde o atleta treinou durante o inverno brasileiro.

Adaptação climática: o desafio de Tóquio

O Mundial de Atletismo de 2025 ocorreu um mês após o período tradicionalmente utilizado, como em 2021, quando foram realizados os Jogos Olímpicos. Apesar da mudança no calendário, as temperaturas permaneceram elevadas durante o evento, representando o principal desafio para o brasileiro.

Após três meses de preparação no inverno rigoroso de Blumenau, Santa Catarina, Matheus precisou se adaptar rapidamente ao calor intenso do Japão, enfrentando dificuldades tanto físicas quanto psicológicas.

— Aqui estava bem frio. Foram três meses de inverno e eu não peguei um dia de calor. Acabei perdendo um pouco a noção do que é competir e treinar no calor. Cheguei lá e a adaptação foi bem difícil — declarou Matheus sobre sua participação no Mundial.

Durante os treinos preparatórios em Tóquio, a diferença na resposta fisiológica entre Matheus e seu colega Max, atleta de Brasília, ficou evidente. Realizando os mesmos exercícios, com alimentação e hidratação idênticas, a frequência cardíaca de Matheus atingia 175-180 batimentos por minuto, enquanto a de Max permanecia em torno de 140, devido à sua adaptação prévia ao calor de Brasília.

Em sua melhor marca de pista, realizada no Brasil, Corrêa havia obtido um tempo dois minutos melhor que o registrado na prova de rua em Tóquio. O marchador treina no mesmo grupo de Caio Bonfim, destacado atleta da modalidade.

Suporte familiar é um pilar essencial

Apesar das adversidades, Matheus Corrêa destacou o apoio da família como fundamental para seguir em frente, especialmente sua filha, que no dia da entrevista completava três meses de vida.

— O que me motiva hoje é minha família, sem sombra de dúvidas. Minha filha está completando três meses hoje — revelou o atleta, mencionando ter pensado nela durante as provas de 20 e 35 km.

— Lembrar dela e da minha esposa aqui no Brasil, pensar que estou lutando por elas e, além desse propósito, esse propósito dito que Deus tem, que é permanecer no esporte para conquistar algo grande para o Brasil e também conseguir ajudar outros jovens — completou.

O próximo desafio na carreira de Matheus será o Mundial de Marcha Atlética em Brasília, marcado para 12 de abril de 2026. Seu calendário para o próximo ano inclui também os Jogos Americanos, Jogos Sul-Americanos e outras provas do circuito mundial na Europa.