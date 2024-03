Quanto Ramon Dino ganhou em premiação pelo vice no Arnold Classic?

O Arnold Classic é considerado o segundo torneio mais importante do cenário profissional da IFBB Pro League (Liga de Fisiculturismo Profissional) e ocorre em diversos lugares do mundo. A edição sediada em Ohio, porém, é a mais importante do circuito e paga as maiores premiações.



➡️ Qual é o tamanho da fortuna de Arnold Schwarzenegger, lenda do fisiculturismo?



💰 Premiações da categoria Classic Physique:



1. Wesley Vissers: US$ 60 mil (R$ 297 mil)

2. Ramon Dino: US$ 30 mil (R$ 148 mil)

3. Urs Kalecinski: US$ 20 mil (R$ 99 mil)

4. Breon Ansley: US$ 7 mil (R$ 34,6 mil)

5. Michael Daboul: US$ 4 mil (R$ 20 mil)

6. Damien Patrick: US$ 2mil (R$ 10 mil)



Bônus de melhor pose: Urs Kalecinski: US$ 10 mil (R$ 49,5 mil)