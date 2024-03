Quanto Francielle Mattos recebe em premiação pelo título do Arnold Classic?

- Eu não posso acreditar que estou em frente ao maior ídolo do bodybuilding. Eu sonhei com este momento. Eu estou muito emocionada porque em 2020 eu estava aqui lutando pelo meu pro card e venci. E hoje estou aqui, na sua frente, é um sonho - disse Francielle ao ser parabenizada no palco por Arnold Schwarzenegger, maior nome da história do fisiculturismo e a quem o evento faz homenagem no nome.



➡️ Qual é o tamanho da fortuna de Arnold Schwarzenegger, lenda do fisiculturismo?



💰 Premiação da categoria Welness International no Arnold Classic 2024:



1. Francielle Mattos: US$ 10 mil (R$ 49,5 mil)

2. Isabelle Nunes: US$ 6 mil (R$ 30 mil)

3. Sandra Colorado Acal: US$ 4 mil (R$ 20 mil)

4. Bruna Seredich: US$ 3 mil (R$ 15 mil)

5. Lili Dong: US$ 1,5 mil (R$ 7,4 mil)

6. Anne-Marie Gobel: US$ 1,5 mil (R$ 7,4 mil)



➡️ Quanto Ramon Dino ganhou em premiação pelo vice no Arnold Classic?