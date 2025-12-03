Barrichello está próximo de ter o nome no Hall da Fama da Nascar; veja

A grande final da NASCAR Brasil, que acontece nos dias 6 e 7 de dezembro no Autódromo de Interlagos, ganhou um toque especial e histórico que promete mexer com as emoções dos fãs: Rubens Barrichello e seu filho, Eduardo "Dudu" Barrichello, vão dividir o cockpit do Ford Mustang #91 da equipe Full Time Sports.

O que já seria um evento especial de pai e filho na pista, se torna ainda mais crucial, pois Dudu terá a missão de defender na pista a liderança do Overall 2025 construída por Rubens. Em jogo, além do título, está a chance de Rubens Barrichello ter seu nome registrado no cobiçado Hall da Fama da NASCAR nos Estados Unidos logo em seu ano de estreia na categoria.

Aos 53 anos, Rubens Barrichello ostenta um currículo invejável: 326 GPs de Fórmula 1, dois vice-campeonatos mundiais e dois títulos da Stock Car. Agora, o veterano une forças com Dudu, um dos talentos em ascensão no automobilismo global. Piloto do FIA WEC na LMGT3, Dudu foi eleito a Revelação da temporada 2025 e chega mais maduro do que na última vez que dividiu o carro com o pai, em 2019.

— Será um final de semana especial. Esta é a primeira vez juntos na NASCAR, e disputando o título, o que torna tudo mais especial ainda — comentou Dudu, que não esconde a admiração pelo pai. — Admiro o Rubens por inteiro e me espelho em cada movimento feito. Sonho em algum dia chegar perto do nível dele — enfatizou.

O patriarca, por sua vez, vibra com a parceria e a evolução do filho. — Me sinto muito honrado de fazer essa dupla com meu filho e marcando pontos para mim — afirmou Rubens, destacando a cumplicidade e a confiança que existe entre eles, que costumam conversar sobre telemetria e detalhes técnicos como se falassem do cotidiano.

A expectativa é de um público grande para acompanhar a história sendo feita.