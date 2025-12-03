Verstappen x Hamilton: quem tem o maior salário da Fórmula 1? Veja ranking completo
Holandês quer o inédito pentacampeonato seguido e já bate de frente com o piloto da Ferrari dentro e fora das pistas
- Matéria
- Mais Notícias
Max Verstappen mira o pentacampeonato da Fórmula 1 no GP de AbuDhabi e pode se tornar o primeiro piloto a conquistar um pentacampeonato em sequência. Apesar da difícil missão de bater Lando Norris e Oscar Piastri, ambos da McLaren, o piloto da Red Bull se tornou um dos principais nomes da modalidade, capaz de bater de frente com o heptacampeão Lewis Hamilton dentro e fora das pistas. Enquanto o holandês ainda tenta alcançar o britânico em número de títulos, Max já bate de frente com o rival no faturamento com salário ao longo da temporada.
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Mesmo com a saída da Mercedes e a troca para a Ferrari, onde assinou um novo contrato até o fim de 2026, Hamilton perdeu o posto de piloto com o maior salário base da categoria e foi ultrapassado por Verstappen. O holandês tem contrato até 2028 com a Red Bull e já garantiu que ficará na equipe para 2026. No atual cenário, Max recebe US$ 65 milhões (R$ 344 milhões) de base salarial, número um pouco acima do que Lewis.
O piloto da Ferrari se transferiu para a escuderia nesta temporada e teve pouco destaques na pista, ficando de fora da briga pelo título. Entretanto, ao assinar com a equipe até o fim de 2026, Lewis Hamilton garantiu US$ 60 milhões (R$ 318 milhões) de salário base. Os dados foram divulgados pela Racing News 365, site especializado em Fórmula 1.
As cifras dizem respeito ao valor mínimo arrecadado por cada piloto ao longo da temporada 2025 e não são contabilizados possíveis bônus acordados no contrato dos competidores com suas equipes e nem valores pagos por patrocinadores.
Segundo a lista, o top três fica completo com a presença do companheiro de Hamilton na Ferrari, Charles Leclerc. O monegasco aparece no ranking com US$ 34 milhões (R$ 180 milhões) de salário, tornando a Ferrari a escuderia que mais investe no pagamento aos seus pilotos.
No caso da Red Bull, o companheiro de Verstappen está muito abaixo no valor do salário. O novato Isack Hadjar, de 21 anos, subiu para a Fórmula 1 neste ano após destaque na Fórmula 2 em 2024 e recebe a menor cifra entre os 20 pilotos da categoria. O francês recebe entre US$ 500 mil e US$ 1 milhão (R$ 2,6 milhões a R$ 5,3 milhões).
O brasileiro Gabriel Bortoletto, que também estreou na Fórmula 1 nesta temporada, recebe um pouco acima de Hadjar, com salário apontado em US$ 2 milhões (R$ 10,6 milhões) com contrato válido até 2027. No ranking geral, o piloto da Stake F1, que ano que vem será Audi, é o 14º colocado no geral. No top dez, aparecem outros nomes como Fernando Alonso, George Russel e o próprio Lando Norris, britânico cotado para levantar a taça de campeão no GP de Abu Dhabi neste domingo.
Veja os salários dos pilotos de Fórmula 1 na temporada 2025
- Max Verstappen (Red Bull Racing) - US$ 65 milhões (contrato até 2028)
- Lewis Hamilton (Ferrari) - US$ 60 milhões (contrato até 2026*)
- Charles Leclerc (Ferrari) - US$ 34 milhões (contrato até 2028)
- Fernando Alonso (Aston Martin) - US$ 20 milhões (contrato até 2026*)
- Lando Norris (McLaren) - US$ 20 milhões (contrato até 2026*)
- George Russell (Mercedes) - US$ 15 milhões (contrato até 2025)
- Carlos Sainz (Williams) - US$ 10 milhões (contrato até 2027)
- Pierre Gasly (Alpine) - US$ 10 milhões (contrato até 2026)
- Alexander Albon (Williams) - US$ 8 milhões (contrato até 2027)
- Nico Hulkenberg (Stake F1/Audi) - US$ 7 milhões (contrato até 2027)
- Esteban Ocon (Haas) - US$ 7 milhões (contrato até 2027)
- Oscar Piastri (McLaren) - US$ 6 milhões (contrato até 2026)
- Lance Stroll (Aston Martin) - US$ 3 milhões (contrato: Open)
- Gabriel Bortoletto (Stake F1/Audi) - US$ 2 milhões (contrato até 2027)
- Yuki Tsunoda (Red Bull) - US$ 2 milhões (contrato até 2025)
- Kimi Antonelli (Mercedes) - US$ 2 milhões (contrato até 2025*)
- Oliver Bearman (Haas) - US$ 1 milhão (contrato até 2027)
- Liam Lawson (Racing Bulls) - US$ 1 milhão (contrato até 2026)
- Jack Doohan (Alpine) - US$ 0,5-1 milhão (contrato até 2026)
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - US$ 0,5-1 milhão (contrato até 2026)
- Matéria
- Mais Notícias