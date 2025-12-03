Brasil vence Coreia do Sul e dá passo importante no Mundial de Handebol

A seleção feminina disputou, nesta quarta-feira (3), a primeira partida válida pela fase principal do Mundial de Handebol. Jogando em Dortmund, pelo Grupo IV, o Brasil venceu a Coreia do Sul por 32 a 25 e manteve os 100% de aproveitamento na competição. A armadora Bruna de Paula, mais uma vez, foi eleita a MVP da partida.

A vitória sobre a Coreia do Sul é um passo importante na estratégia do Brasil para alcançar o mata-mata do Mundial. Na fase principal, as seleções classificadas na primeira fase foram reorganizadas em três grupos e apenas as duas melhores se garantem nas quartas de final.

Com o resultado, a seleção chega aos seis pontos. Uma vitória sobre Angola, na partida desta sexta-feira (5), deixa o Brasil mais tranquilo para o confronto com a Noruega, principal rival no Grupo IV por uma vaga no mata-mata.

Bruna de Paula foi eleita MVP da partida contra a Coreia do Sul (Foto: Divulgação/ IHF)

Como foi o jogo

Apesar da expectativa para o jogo ser favorável ao Brasil, o que se traduziu no início do primeiro tempo, quando a seleção abriu 8 a 5. Porém, a equipe começou a cometer muitos erros e levou a virada no placar. A goleira Renata, bastante exigida, e as entradas de Gabi Bitolo e Alê Nascimento, fizeram a diferença para que o Brasil se recuperasse e terminasse a primeira etapa vencendo por 16 a 11.

De volta para o segundo tempo, o cenário já estava mais controlado para a seleção brasileira que, apesar das tentativas das sul-coreanas para diminuir a diferença no placar, se manteve na liderança. O jogo permitiu até que o técnico Cristiano Rocha rodasse o elenco nos últimos minutos de jogo, confirmando a vitória por 32 a 25.

