menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Flamengo x Ceará: IA crava se rubro-negro vai levantar a taça

Taça será entregue no Maracanã em caso de título

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/12/2025
13:46
Flamengo campeão da Libertadores 2025
imagem cameraFlamengo pode vencer Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (3) (Foto: Luis Acosta/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após conquistar a Glória Eterna, o Flamengo pode garantir o título do Brasileirão contra o Ceará, no Maracanã, nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), em partida válida pela 37ª rodada do campeonato. 

continua após a publicidade

Se o Palmeiras não vencer o Atlético-MG na Arena MRV, o Flamengo será campeão brasileiro independente do resultado do duelo com o Ceará no Maracanã. O Rubro-Negro tem cinco pontos de vantagem em relação ao segundo colocado.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Chat GPT crava resultado de Flamengo x Ceará

Diante do cenário, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto da atual fase do campeonato nacional. Na parte de cima da tabela, a tecnologia apontou para uma vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Ceará.

continua após a publicidade

Caso o resultado se confirme, o clube carioca irá conquistar o título do Brasileirão. Por outro lado, o Ceará se complicaria na parte de baixo da tabela de classificação.

Taça do Brasileirão será entregue ao Flamengo em caso de título contra o Ceará

A taça do Campeonato Brasileiro estará no Maracanã para o duelo entre Flamengo e Ceará. A medida foi confirmada pelo Lance!, após a entidade avaliar que há grandes chances de o título ser definido já nesta rodada, caso o Rubro-Negro confirme o favoritismo e conquiste os três pontos diante de sua torcida.

continua após a publicidade

Embalado pelo título da Libertadores conquistado no último sábado, o clube deve encontrar um Maracanã completamente lotado, com a expectativa de público ultrapassando marcas recentes e podendo até estabelecer novo recorde nesta temporada.

Partida entre Ceará e Flamengo, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)
Partida entre Ceará e Flamengo, pelo 1º turno do Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias